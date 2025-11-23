¤Õ¤Ê¤Ã¤·ー¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¢ªÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¡È°Õ³°¡ÉÊì»Ò¼êÄ¢¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÖÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤·¤ª¤ê☺︎🎀¡Ü🥚(@shiwori_05)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¡£¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤«¤ï¤¤¤¤～¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤³¤Î¥¥åー¥È¤ÊÊì»Ò¼êÄ¢¤È°ì½ï¤Ë¤ï¤¬»Ò¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡ªÊì»Ò¼êÄ¢¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤¬¤Õ¤Ê¤Ã¤·ー¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤«¤â¡©
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï9Ç¯Á°¤ËÌã¤Ã¤¿Êì»Ò¼êÄ¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î»þ¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ÄÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ò¥Ð¥Ëー¤¤¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ëÊì»Ò¼êÄ¢
Êì»Ò¼êÄ¢¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤êÆ»¡£¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤²¤Çµ¢Âð¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤³¤Á¤é¡£
Ⓒshiwori_05
Êì»Ò¼êÄ¢¤â¤í¤¿¡ª¥Ý¥±¥â¥ó¤«¤ï¤¤¤¤～¡ª¡ª
µ»öºîÀ®: AKI0509
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë