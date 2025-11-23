Å¹ÊÞ·ó½»Âð¤Ç²ÐºÒ¡¡£¸£°Âå½÷À»àË´¡¡»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è
»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Ç2³¬·ú¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à81ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶èµÆ¿å3¾ò3ÃúÌÜ¤Î2³¬·ú¤ÆÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°10»þ¤´¤í¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡Ö2³¬¤«¤é²Ð¤È±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬¤Î½»ÂðÉôÊ¬¤Ë½»¤àÉÍËÜÈË»Ò¤µ¤ó81ºÐ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1³¬¤Ë¤ÏÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤Î»ö¶È½ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤¤ç¤¦¤ÏµÙ¤ß¤Ç¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï²Ð¸µ¤Ï2³¬¤Î½»ÂðÉôÊ¬¤È¤ß¤Æ½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£