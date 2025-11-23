¾´ýJTÇÕ¡¢Æ£°æÏ»´§¤¬3ÅÙÌÜV¡¡·è¾¡¤Ç±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ò²¼¤¹
¡¡¾´ýÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢Âè46²óJT¥×¥í¸ø¼°Àï¤Ï23Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Ç·è¾¡¤¬»Ø¤µ¤ì¡¢¸å¼ê¤ÎÆ£°æÁïÂÀÏ»´§¡Ê23¡Ë¡áÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡¦²¦°Ì¡¦´ýÀ»¡¦´ý²¦¡¦²¦¾¡á¤¬114¼ê¤Ç±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æJTÇÕÇÆ¼Ô¤Ï½éÀï¤Çº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¸å¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÅÏÊÕÌÀ¶åÃÊ¡Ê41¡Ë¤¬µÙ¾ì¤·¤¿¤¿¤áÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡JTÇÕ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÀï°Ê³°¤Î°ìÈÌ´ýÀï¡£Áá»Ø¤·¡¢¸ø³«ÂÐ¶É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÊÝ»ý¼Ô¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î¥È¥Ã¥×´ý»Î12¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£