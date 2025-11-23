RayÆÉ¼Ô¤Î¡È¿ä¤·³è»ö¾ð¡É¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¡ª»×¤ï¤º¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¿ä¤·³è¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡×¤È¤Ï¡©
¿ä¤·¤Ë¤È¤¤á¤¤¤¿½Ö´Ö¤ä¡¢¿ä¤·Í§¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤º¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ä¤·³è»ö¾ð¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¡ªº£²ó¤Ï¡¢¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤Î¡Ö¿ä¤·³è¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡×¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿ä¤·³è¤¢¤ë¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎºÆ¸½¤ä¡¢RayÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ä¤·³è¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤Î¿ä¤·³èA to Z
¤ï¤¿¤·¤È¿ä¤·¤Î¹¬¤»¤ÊÀ¤³¦Àþ♡
Ray♥Influencer¤Ë¤è¤ë¿ä¤·³è¤¢¤ë¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎºÆ¸½¤ä¡¢RayÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ä¤·³è¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤Î¿ä¤·³è¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï......
Check! ¡ÚA¡Û¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤â¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ï·È¹ÔÉ¬¿Ü¡ª
Acrylic stand¡Ò¥¢¥¯¥ê¥ë ¥¹¥¿¥ó¥É¡Ó
¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î³¦·¨¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¡£¥ª¥¿¥¯Ãç´Ö¤È²ñ¤¦Æü°Ê³°¤Ë¡¢ÄÌ³Ø¤äÄÌ¶Ð¤Ç¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¤¬Â¿¿ô¡£
±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿ä¤·¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ö¤É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â1¤Ä¤Ï¥¢¥¯¥¹¥¿¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Í§¿Í¤È¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¿ä¤·¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×S¤µ¤ó¡ÊÂç³Ø4Ç¯¡Ë
¡Ö¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ó¥¸¥å¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¤ò»ý»²¡£¿ä¤·¤òÄ¾ÀÜÇÒ¤à¾ì¤À¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥È¡ª¡×M¤µ¤ó¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦25ºÍ¡Ë
²Ä°¦¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¿ä¤·¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç±Ç¤¨³Î¼Â¡ª
Check! ¡ÚB¡Û¿ä¤·¤ÎÀ¸ÃÂ¤ò½Ë¤¦¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÊû¤²¤ë
Birthday¡ÒÃÂÀ¸Æü¡Ó
¿ä¤·¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤â¤Î¡ª¸ø¼°¤ÎÃÂÀ¸ÆüÇÛ¿®¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÉô²°¤ò²Ä°¦¤¯¾þ¤Ã¤Æ¿ä¤·¤Î¥°¥Ã¥º¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ä¡Ä¤È¡¢ËÜ¿ÍÉÔºß¤ÎÀ¸ÃÂº×¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¥³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¿ä¤·¤Ï¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤Ë²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ä¤·¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëËÜ¿ÍÉÔºß¤ÎÀ¸ÃÂº×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤âµ®½Å¤Ê¿ä¤·³è»þ´Ö¡×A¤µ¤ó¡ÊÂç³Ø2Ç¯¡Ë
¡Ö¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î³¦·¨¤Ë¤Ï¡¢À¸ÃÂº×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª½Ë¤¤¹¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ä¤·Ãç´Ö¤È¤Îå«¤â¿¼¤Þ¤ë¡×K¤µ¤ó¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦23ºÍ¡Ë
¿ä¤·¤Î¥á¥ó¥«¥é¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÉô²°¤ò²Ä°¦¤¯¾þ¤ê¤Ä¤±♡
Check! ¡ÚC¡Û¥³¡¼¥ë¤ò³Ð¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¥é¥¤¥Ö¤Î¥â¥Á¥Ù¤ò¹â¤á¤ë¡ª
Call¡Ò¥³¡¼¥ë¡Ó
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢¿ä¤·¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£²ñ¾ìÃæ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë´¶³Ð¤¬¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
²òÀâÆ°²è¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¥³¡¼¥ë¤òÎý½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¡Ö¤Û¤ÜÁ´¶Ê¤Ë¥³¡¼¥ë¤Î¤¢¤ë¿ä¤·¥°¥ë¡¼¥×¡£¥é¥¤¥Ö¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢µÙÆü¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éMV¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥ë¤ÎÍ½½¬¡£ÅöÆü¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤¤Ï²÷´¶¤Ç¤¹¡ª¡×R¤µ¤ó¡ÊÂç³Ø1Ç¯¡Ë
¡Ö¿ä¤·¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÀ¼¤ò½Ð¤¹¤È¥¢¥¬
¤ë¡ª´ÑµÒ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹ç¾§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¶Ê¤Ï²Î»ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×F¤µ¤ó¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦25ºÍ¡Ë
Check! ¡ÚD¡Û¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤ÎDIY¤Ç°¦¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë
DIY¡Ò¼êºî¤ê¡Ó
¿ä¤·¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º¹¬¤»¡ª¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¾þ¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¼ïÎà¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¤¥Á¤«¤éºî¤ë¤È¤¤¤¦¥³¤â¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¹¥¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¤ËºÇ°¦¤ÎVTuber¤Î¿ä¤·¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ç¥³¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë¥È¥ì¥«¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×S¤µ¤ó¡ÊÂç³Ø3Ç¯¡Ë
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¥á¥ó¥«¥éT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ¹¤Ã¤Æ¿ä¤·¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ë¤è¤¦¡¢¥ì¡¼¥¹¤ä¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×H¤µ¤ó¡ÊÂç³Ø1Ç¯¡Ë
