¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡á¾å¿ùÍÎ»Ê¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡á¹©Æ£ºÌ¹á¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÄó°Æ¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¤½£¤Ï¸«Ä¾¤·¤ò¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡ÏÂÊ¿°Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎºÆ¿¯Î¬¤òËÉ¤°¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢²¤½£¤Î¼ç¸¢¤Ë´Ø¤ï¤ëÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Î¼çÍ×£²£°¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡Ê£Ç£²£°¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë»²²ÃÃæ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï£²£²Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÏÂÊ¿°Æ¤Ë¡Ë²¤½£¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤¶¨µÄ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÊ¿°Æ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë²ÃÌÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤â´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¤É¤¦²¤½£¤Ë²Ã¤ï¤ë¤«¤Ï¡¢²¤½£¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡£²£¸¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ï¡¢²¤½£¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆ¬±Û¤·¤ËÊÆÏª´Ö¤ÎÄ´À°¤ÇºöÄê¤µ¤ì¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎºÆ¿¯Î¬¤òËÉ¤²¤ë¤«¤¬Û£Ëæ¤ÊÅÀ¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Îµ¬ÌÏ¤ò£¶£°Ëü¿Í¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë·³¤ÎÃóÎ±¤òÇ§¤á¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤É¤¦´Ø¤ï¤ë¤«¤Ê¤É¶ñÂÎÀ¤ËË³¤·¤¤¡£
¡¡²¤½£³Æ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤â·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤ÎÀïÆ®µ¡¤ò¼«¹ñ¤ËÃóÎ±¤µ¤»¤ë¾ò·ï¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥¥¥¹¥¯¼óÁê¤Ï£²£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñÌ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤Î°·¤¤¤âÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡££Å£Õ¤Ï¡¢ÏªÅà·ë»ñ»º¤òºâ¸»¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¥í¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÂß¤·ÉÕ¤±¤ë»Ù±çºö¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¡£ÏªÅà·ë»ñ»º¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï²¤½£¤Ë¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤¬»È¤¤Æ»¤ò·è¤á¡¢Íø±×¤òÆÀ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶¯¤¤È¿È¯¤ò¾·¤¯¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£Ç¯£¸·î¡¢ÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÏªÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¸å¤Ë¤â¡Ö¥í¥·¥¢´ó¤ê¡×¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ë·¹¤¤¤¿¡£Ë¬ÊÆ¤·¤¿²¤½£¼çÍ×¹ñ¼óÇ¾¤ÎÀâÆÀ¤ò¼õ¤±¡¢Êý¿Ë¤òÅ¾´¹¤·¤¿Á°Îã¤¬¤¢¤ê¡¢²¤½£³Æ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎºÆ¸½¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£