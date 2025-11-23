¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¡È¥½¥ó¡¦¥¹¥Ó¥ó¤ÎÌ¼¡É¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤ò¤Þ¤È¤¦
¡¡´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¤¬19Æü¡¢¡ÖÂè46²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡¢¸ª¤À¤·¥É¥ì¥¹¡õ¥Ö¡¼¥Ä
¡¡2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢¥É¥ì¡¼¥×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥¹¤È¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥ë¥¯¥¸¥ç¡¼¥¼¥Ã¥ÈÀ½¥é¥Ã¥Õ¥ë ¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤Î¥Ø¥í¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¥½¥ó¡¦¥¹¥Ó¥ó¤ÎÌ¼¥½¥ßÌò¡¢¡ØÌë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¿ÍÏµ¥òÃµ¥»¡Á¡Ù¤Î¹â¹»À¸Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤Ï¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¾¯½÷Ìò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡¢¸ª¤À¤·¥É¥ì¥¹¡õ¥Ö¡¼¥Ä
¡¡2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢¥É¥ì¡¼¥×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥¹¤È¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥ë¥¯¥¸¥ç¡¼¥¼¥Ã¥ÈÀ½¥é¥Ã¥Õ¥ë ¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤Î¥Ø¥í¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¥½¥ó¡¦¥¹¥Ó¥ó¤ÎÌ¼¥½¥ßÌò¡¢¡ØÌë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¿ÍÏµ¥òÃµ¥»¡Á¡Ù¤Î¹â¹»À¸Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤Ï¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¾¯½÷Ìò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£