»ÄÎ±Áè¤¤¤ÏºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç»ý¤Á±Û¤·¤Ë ¥µ¥Ã¥«ーJ2¡¦¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¤Ï¤¤¤ï¤¤È°ú¤Ê¬¤±
¥µ¥Ã¥«ーJ2¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¤Ï23Æü¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤¤¤ï¤¤ÈÂÐÀï¡¢0ÂÐ0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÄÎ±Áè¤¤¤ÏºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
J2»ÄÎ±·÷¤Î17°Ì·§ËÜ¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤Ï3¤È³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥ì¥Î¥Õ¥¡¡£
23Æü¡¢9°Ì¡¦¤¤¤ï¤¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾¤Ï¸ß¤¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤ò¸«¤»0ÂÐ0¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾13Ê¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¥´ー¥ëÁ°¤ÇÍÅÄ¤¬¼ý¤áº¸¥µ¥¤¥É¤Î²¬Äí¤Ë¤Ä¤Ê¤®¥¯¥í¥¹¡£
¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£
¾®ß·¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤¬µÜµÈ¤Î¥·¥åー¥È¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡¦¡¦¡¦
¥´ー¥ë¤¬Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ì¥Î¥Õ¥¡¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿·§ËÜ¤¬°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á»ÄÎ±Áè¤¤¤ÏºÇ½ªÀá¡¢¥Ûー¥à¤Ç¤ÎÂçµÜÀï¤Þ¤Ç»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢23Æü¡¢ÉÙ»³¤¬¾¡¤Á¥ì¥Î¥Õ¥¡¤ò¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¤¿¤á»ÄÎ±¤Ë¤Ï¡¢¼¡Àá¤Ç·§ËÜ¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤½¤·¤ÆÉÙ»³¤¬°ú¤Ê¬¤±¤â¤·¤¯¤ÏÇÔ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£