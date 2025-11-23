¥¯¥ìー¥ó¤Çºî¶ÈÃæ¤Ë¼Ö¤´¤È²£Å¾¡Ä²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿48ºÐÃËÀ¤¬»àË´ ¹â½êºî¶È¼Ö¤òÇ¼ÉÊ¤¹¤ë¤¿¤á1¿Í¤Çºî¶È¤«
¡¡23Æü¡¢´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç¹â½êºî¶È¼Ö¤òÀÑ¤ó¤À¼Ö¤¬²£Å¾¤·¡¢²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È23Æü¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢³ÆÌ³¸¶»Ô±¾Â»°¥ÄÃÓÄ®¤Î¡Ö´ôÉì¼ÖÂÎ¹©¶È¡×¤Ç¡¢·ÙÈ÷°÷¤«¤é¡ÖÃËÀ¤¬¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï´ôÉì»Ô¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦ÅÄÃæÇ¦¤µ¤ó(48)¤Ç¡¢Ç¼Æþ¤¹¤ë¹â½êºî¶È¼Ö¤ò¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥¯¥ìー¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤í¤½¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢¼Ö¤¬²£Å¾¤·¡¢²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï1¿Í¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£