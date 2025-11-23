Red Velvet¡¦¥¸¥ç¥¤¡¢·ã¤ä¤»»Ñ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡ÄÈþº¿¹ü¤È½ÄÀþ¤¯¤Ã¤¤êÊ¢¶Ú¤òÈäÏª¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Red Velvet¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥ç¥¤¤¬·ãÁé¤»¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é·ò¹¯¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ç¥¤¡¢"¥Ô¥Á¤Ã¤È"¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤ÇºÝÎ©¤Ä¶ËÇö¥Ü¥Ç¥£
11·î23Æü¡¢¥¸¥ç¥¤¤Ï²¿¤âÄÖ¤é¤º¡¢¿ôËç¤Î¶á¶·¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¤¤¬¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¥¤¤ÏÆ¬¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç´°àú¤ËÃå¾þ¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÈþËÆ¤ò¤µ¤é¤Ëµ±¤«¤»¡¢ÆÃ¤ËËËÆù¤Ê¤É¡¢°ìµ¤¤ËÁé¤»¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£º¿¹ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÙ¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢ÊÒ¼ê¤ÇÄÏ¤á¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤ºÙ¤¤ÂÀ¤â¤â¤È¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ê¤É¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î¥¸¥ç¥¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤À¡×¡Öº£²ó¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÂç¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤À¡Ä·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÄ¶Èþ¿Í¡Ä¤Ç¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö´é¤¬¾ÃÌÇ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¸¥ç¥¤¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡£¤´ÈÓ¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¡Êµã¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ç¥¤¤ÏºÇ¶á¡¢¸ø³«Îø°¦Ãæ¤Î²Î¼êCrush¤È¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¸«¤»¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Crush¤ÏÀèÆü¡¢¥¸¥ç¥¤¤ÎËå¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡Ù¤ÎOST¡ØBeautiful¡Ù¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¸¥ç¥¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯9·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç2Ç¯6¥«·î¤ÎÎý½¬À¸´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯8·î¤ËRed Velvet¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼Ã´Åö¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¡¢À¶½ã¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÄ¹¤¤¼êÂ¤«¤é¤Ê¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯8·î¤Ë¤Ï4ºÐÇ¯¾å¤Î²Î¼êCrush¤È¤ÎÇ®°¦¤òÇ§¤á¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£