¡ÚµþÅÔ8R¡ÛÉðË¥â¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯¤¬È´¤±½Ð¤¹
¡¡11·î23Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿8R¡¦3ºÐ¾å2¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢ÉðËµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥â¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦»ûÅçÎÉ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥°¥é¥ó¥É¥×¥é¡¼¥¸¥å¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¡¼¥Á¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:52.2¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡Ú¿·ÇÏ/µþÅÔ5R¡ÛÃÇÁ³¿Íµ¤¥¹¥«¥¤¥¹¥×¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V¥À¥Î¥ó¥ì¥¸¥§¥ó¥É»º¶ð
¡¡ÉðËµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥â¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¡£Æ±µ³¼ê¤ÏËÜÆü¤Î2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¹¥°Ì4¡¢5ÈÖ¼ê¤Î¥¤¥ó¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²æËý¡£½ª»Ï·ÐºÑ¥³¡¼¥¹¤òÎ©¤Á²ó¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤â³°¤¬³«¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ò¿Þ¤ë¤È¡¢³°¤«¤éÍè¤¿2ÃåÇÏ¤ò¤·¤Ö¤È¤¯¥¯¥Óº¹Î¿¤¤¤À¡£
¥â¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯¡¡10Àï3¾¡
¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦»ûÅçÎÉ¡Ë
Éã¡§¥À¥Î¥ó¥ì¥¸¥§¥ó¥É
Êì¡§¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¥º¥Ó¥³¡¼
ÊìÉã¡§Singspiel
ÇÏ¼ç¡§»³¸ýÀµ¹Ô
À¸»º¼Ô¡§¥ª¥®¥ª¥®ËÒ¾ì