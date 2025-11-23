»°É©¡Ö¿··¿¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×ÅÐ¾ì¤ÇÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¡È¹õ¤µ¡É¶¯Ä´¤Î¡ÖÀº×û¡×´é¤Ë¡Ö¥·¥§¡¼¥Ð¡¼´é¤ä¤á¤¿¡×¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤Í¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡È¥é¥ó¥¨¥Ü¾ù¤ê¡É¤Î¹âÀÇ½4WD¤âºÎÍÑ¡ª º£ÅßÈ¯Çä¤Î¡ÖÂçÉý²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë½¸¤Þ¤ë¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¤È¤Ï
¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥ë¥É¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¡ª
¡¡2025Ç¯10·î29Æü¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¡Ê°Ê²¼¡¢»°É©¡Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×ÂçÉý²þÎÉ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î30Æü¤è¤êÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò³«»Ï¤·¡¢º£Åß¤è¤êÈ¯Çä¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡2007Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Ä¶¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÉý²þÎÉ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬»°É©¤Î¡Ö¿··¿¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Ç¥ê¥«¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢1968Ç¯¤Î½éÂå¡Ö¥Ç¥ê¥«¥³¡¼¥Á¡×¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢57Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä»°É©¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤ò´Þ¤á¤¿¥Ç¥ê¥«¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Ìó148ËüÂæ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Î¥Ç¥ê¥«D¡§5¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÍøÊØÀ¤Ë¡¢ÎòÂå¥Ç¥ê¥«¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥Ñ¥¸¥§¥í¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÜ³Ê»ÍÎØ¶îÆ°¼ÖÊÂ¤ß¤ÎÁöÇËÀÇ½¤Ê¤É¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2019Ç¯2·î¤Ë¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸ÊÂ¤ß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ºþ¿·¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»°É©¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥ë¥É¡×¤ò¿·ºÎÍÑ¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡ÊÎÏ¶¯¤¤¡Ë¤Ê¥·¡¼¥ë¥É¡Ê½â¡Ë¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡¢¶âÂ°Ä´¤Ç¹Å¼Á¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢·Á¾õ¤ËºÙ¤«¤Ê¥á¥Ã¥·¥å¤ò¤¢¤ï¤»¤¿²¡¤·½Ð¤·¤Î¶¯¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤È¡¢½Ä·¿¤Î¥Þ¥ë¥ÁLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È¤ÎÁÈ¹ç¤»¤Ï¡¢½¾Íè·¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¤ÍèÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¿·³«È¯8Â®AT¤ÎÅëºÜ¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö»°É© e-Assist¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»°É©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤Ï2019Ç¯¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÌó2Ëü2ÀéÂæ¤òÈÎÇä¡£º£Ç¯ÅÙ¤â¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼õÃí¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼18Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥ÉMPV¡Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ë¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¤â¤È¡¢¥¿¥Õ¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁöÇËÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¡È¥Ç¥ê¥«¤é¤·¤µ¡É¤Î¸þ¾å¤È¡¢°ÂÁ´¡¦ÊØÍøµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º³°´Ñ¤Ï¡¢¥¿¥Õ¥Í¥¹¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÊÌÂÎ¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¥â¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ï¥¤¥É´¶¤È¹â¤¤ÁöÇËÀ¤òÉ½¸½¡£¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤â¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥ê¥¢¥²¡¼¥È¤Ë¥Ç¥ê¥«¥í¥´¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¿·¿§¡Ö¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¿§¤Ê¤É¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó4¿§¡¢¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó5¿§¤ÎÁ´9¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤â¡¢¿·ÁÇºà¤Î¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ê¤É¤Çµ¡Ç½Åª¤«¤Ä¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤òÉ½¸½¡£¥¤¥ó¥Ñ¥Í²ó¤ê¤Ë¤Ï¶âÂ°Ä´¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï8¥¤¥ó¥Á±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥ÉÁªÂò¥À¥¤¥ä¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¥Ò¥ë¥Ç¥£¥»¥ó¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áö¹ÔÌÌ¤Ç¤Ï¡¢4WD¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¡Ö¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥é¥ó¥¨¥Ü¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»°É©ÆÈ¼«¤Î¼ÖÎ¾±¿Æ°Åý¹çÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖS-AWC¡×¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¡¢ÁöÇËÀ¤ÈÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç2.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä8Â®AT¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£²ó¤ÎÂçÉý²þÎÉ¤Ç¤â¼ê¤Ï²Ã¤¨¤º¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¿··¿¥Ç¥ê¥«D¡§5¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢Ìó450Ëü±ß¤«¤éÌó495Ëü±ß¤òÍ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÉý²þÎÉ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡ÖÀº×û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Ê²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¥°¥ê¥ë¤ò¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤á¤¿¤Î¤«!?¡×¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¡Ê¸½¹Ô·¿¤Î¡ËÅÅµ¤¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥¿¥Á¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë·Á¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿ÆÃÍ¤Î¡¢¹Å¼Á¤Ç¶âÂ°Ä´¤Î¥°¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¡Ö¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡×¡ÊÅÅµ¤É¦Äæ¤êµ¡¡Ë¤òÁÛµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¸À¸ì¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤Þ¤À¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤»¤º¤ËÇä¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¥Ç¥ê¥«¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö18Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¸Å¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÏÎ©ÇÉ¡×¤È¤Î°Õ¸«¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥ê¥«D¡§5¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ºÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£