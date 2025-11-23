¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é½Ð²Ð¤«¡¡»³·Á»ÔÃæ¿´Éô¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¡½»¿Í¤Î½÷À¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷
23Æü¸á¸å¡¢»³·Á»ÔÃæ¿´Éô¤Ç½»Âð²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½÷À¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢»³·Á»ÔÌÚ¤Î¼ÂÄ®¤Ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤Ç±ê¤È±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½÷À¤¬È¯¸«¤·¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉôÊ¬¾Æ¤«È¾¾Æ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢½»¿Í¤Î½÷À¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤Æ¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½»¿Í¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é½Ð²Ð¤·Éô²°¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏJR»³·Á±Ø¤«¤éËÌÅì¤Ë500¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ç¤¹¡£