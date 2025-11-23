RKC¹âÃÎÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

3Ï¢µÙÃæÆü¤Î11·î23Æü¡¢¹âÃÎ¸©Æâ¤Ç¤Ï»àË´»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£»ÍËü½½»Ô¤ÈÂç·îÄ®¤ÇÃËÀ­2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÍËü½½»Ô¾¡´Ö¤Î»ÍËü½½Àî¤Ë¤«¤«¤ë¾¡´ÖÄÀ²¼¶¶¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°7»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¶á¤¯¤ÇÀîÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤éÀî¤Ë¼Ö¤¬Å¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿¼¤µÌó1.4¥áー¥È¥ë¤ÎÀîÄì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é»ÍËü½½»Ô¶ñÆ±¤ÎÌµ¿¦Èø粼À¶¤µ¤ó¡Ê79ºÐ¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢½ÉÌÓ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Âç·îÄ®Æ¬½¸¤Î¸©Æ»ÇðÅçÆó¥ÄÀÐÀþ¤Ç¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢ËÌ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ÈÁ°¤«¤éÍè¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿°¦É²¸©Æî±§ÏÂ·´°¦ÆîÄ®¤Î´Ç¸î»ÕÌîÃæÂçÃÏ¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬¶»¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢Âç·îÄ®Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤ÇÌîÃæ¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¥Äー¥ê¥ó¥°Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ç¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£