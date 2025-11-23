¡ÚºÇ¸å¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæÁ´Ê¸¡Ûµð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡¡Ä¶°ÛÎã±é½Ð¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡µð¿Í¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡2025¡×¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï°úÂà¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖÄ¹ÌîÁª¼ê¤Î¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä¹ÌîÁª¼ê¤Î´õË¾¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Îéâ¸¶Å¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖÊüÁ÷ÀÊ¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÏÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½¤ªÎ©¤ÁÂæ¡¢¤³¤Î·Ê¿§¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤ª»°Êý¡Ê¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢¹â¶¶Í³¿»á¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ë¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªË»¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥×¥í16Ç¯´Ö¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤âÎ®¤ì¤¿¡£16Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¸«¹û¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥×¥íÆþ¤ê1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ó¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢Åö»þÁª¼ê¤À¤Ã¤¿°¤Éô¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡ÈÂç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Ä¹ÌîÁª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¤¤¤Æ°ìÈÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬½ÐÈÖ¤Ç½Ð¤ë»þ¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏËÍ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥Á¡¼¥à¤ò°¦¤¹¤ëÄ¹ÌîÁª¼ê¡¢¿§¡¹¤ÊÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤â¥Õ¥¡¥ó¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óº£¤Î±ÇÁü¤Ç¤â¡¢ËÍ¤è¤êÀè¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤éÎ©²¬¤È¤«¤ò¼ê¤ÇÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¤è¤êÀè¤Ë¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤ÇÌÜÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤½¤³¤ÇÌÜÎ©¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤ÎÎÏ¤Î¸»¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÀ¼±ç¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä»È©¤¬¤¤¤Ä¤âÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¸å¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼¡¤ÎÌ´¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¡¢°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡éâ¸¶¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Öº£Æü¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤Î±Ê±ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢Ä¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ÊüÁ÷ÀÊ¡¢¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢Ä¹Ìî¥³¡¼¥ë¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹Ìî¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÄ¹Ìî¡¡µ×µÁ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Î¡¦¤Ò¤µ¤è¤·¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£ÃÞÍÛ³Ø±à¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤«¤éÆüÂçÆþ¤ê¡£4Ç¯»þ¤Î06Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î4½äÌÜ»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·HondaÆþ¼Ò¡£08Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¥í¥Ã¥Æ¤Î2°Ì»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·¡¢ÍâÇ¯1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£10Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢11Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢12Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢11¡Á13Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ³ÍÆÀ¡£18Ç¯¥ª¥Õ¤Ë´Ý¤ÎFA¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹Åç°ÜÀÒ¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢85¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£