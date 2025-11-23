µð¿Í¡¡ÂçÎ³ÎÞ¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤À¤«¤é¼ä¤·¤¤¤è¡×°úÂà¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ»á¤Ø¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¡£Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¼çÌò¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ»á¤¬ÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎÞ¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÖÂ«Â£Äè¤Ç¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢Ç®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤À¤«¤é¤Ê¡£¼ä¤·¤¤¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þÍè¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È¿´¶¡£¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÄ¹Ìî»á¤È°ì½ï¤Ë¸½Ìò»þÂå¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¡£¸½Ìò¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤ÇÄ¹Ìî»á¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤º¡¢²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿´¶¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶Í³¿»á¡¢Â¼ÅÄ½¤°ì»á¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤â²ÖÂ«Â£Äè¡£ºÇ¸å¤Ë²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤¿ÌÁÍ§¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî»á¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¼¡¤ÎÌ´¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÍèÇ¯¡¢°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£