µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¸åÇÚ¡¦Ä¹Ìî¤Î¡È°úÂà¼°¡É¤ÇÂçÎ³¤ÎÎÞ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤À¤«¤é¤Ê¡Ä¡£¼ä¤·¤¤¤è¡×
¡¡µð¿Í¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡2025¡×¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤À¤«¤é¤Ê¡Ä¡£¼ä¤·¤¤¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤¬Íè¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È¶¦¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¸åÇÚ¤Î¡È¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÆü¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ùÀÓ¤ò¤¿¤É¤ëÇØÈÖ¹æ7¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡¢µð¿Í¸µ´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿»á¡¢¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤é¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥³¥á¥ó¥È¡¢°ÛÎã¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ªÎ©¤ÁÂæ¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ä¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤µ¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Ä¹Ìî¡£¥¬¥Ã¥Á¥êÎ¾¼ê¤Ç°®¼ê¤ò¤«¤ï¤¹¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤«¤é²ÖÂ«¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤È¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡²ÖÂ«Â£Äè¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡Ä¤½¤³¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤ÀÀÖ¤µ¤¬»Ä¤ëÌÜ¤òºÙ¤á¡¢½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤ÙÌÀ¤«¤·¤¿¡£