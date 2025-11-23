AIÅëºÜ¤Î¡Ö¥°¥ê¥Ú¥óE¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¡È¼ÂÀï¡É¤Ø¡Ä¡ÖAIÀïÆ®µ¡¡×³Æ¹ñ¤Î³«È¯¿Ê¤à¡ÚÆüÍË°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Û
ÆüÍË°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢º£²ó¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Çµ¯¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿·¤·¤¤ÀïÁè¤Î·Á¡¢AI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÎÀï¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ö¥°¥ê¥Ú¥óE¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ºÎÍÑ
¾ÃÌ×Àï¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡£·³ÍÑµ¡¤â¤Þ¤¿¾ÃÌ×ÉÊ¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤ËÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¥í¥·¥¢¤Ï168µ¡¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï111µ¡¤Î·³ÍÑµ¡¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤ÇÀïÆ®µ¡¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢11·î17Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¡¢¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëF4ÀïÆ®µ¡100µ¡¤ÎÄ´Ã£¤òÄù·ë¡£10·î¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎºÇ¿·±Ô¹ñ»ºÀïÆ®µ¡¡¢JAS-39¥°¥ê¥Ú¥óE¤òºÇÂç150µ¡Ä´Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥°¥ê¥Ú¥óEºÎÍÑ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç½Àª¿Ç·¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¡§
¤½¤ì¤Ï¡ÖAI¡×¤ÎÅëºÜ¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¥Ú¥óE¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËAI¤â¾è¤»¤ÆÈô¤Ö¶Ë¤á¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¤¼ÂÍÑÀïÆ®µ¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
AI¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼êÊü¤·¾õÂÖ¤Ç¤ÎÁà½Ä¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤òAI¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï2025Ç¯¤«¤é¼«¹ñ¤Î¶õ·³¤Ë¤â°ú¤ÅÏ¤·¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬È¯Ãí¿ô¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ä¡£
Ç½Àª¿Ç·¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¡§
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥í¥·¥¢·³¤È¤ÎÀï¤¤¤òÂ³¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ë¥°¥ê¥Ú¥óE¤òÅÏ¤»¤Ð¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ÂÀï·Ð¸³¤òAI¤ËÀÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AI¤Ï·±Îý¤ä¼ÂºÝ¤ÎÀïÆ®¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤ÐÀÑ¤à¤Û¤É³Ø½¬¤ò¿¼¤á¡¢¡ÖºÇÅ¬¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç½Àª¿Ç·¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¡§
¤â¤·¤â¡¢¤½¤ì¤ò¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¶õ·³¤Î¥°¥ê¥Ú¥óE¤ÎAI¤Ë¥³¥Ô¡¼½ÐÍè¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âå¤¨¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³Æ¹ñ¤Ç¤â³«È¯¿Ê¤à
À¤³¦¤Ç¤Ï¡¢AI¤òÀïÆ®¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Î³«È¯¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¾è¤Ã¤¿ÀïÆ®µ¡¤ËÉÕ¤Åº¤¦AIÌµ¿ÍÀïÆ®µ¡¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Ë2¼ïÎà¤Î»î¸³µ¡¤¬½éÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¡£³êÁöÏ©¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤ËÎ¥ÃåÎ¦¤¹¤ëÌµ¿Íµ¡¤âÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¹ñ¤¬ÌÜ»Ø¤¹21À¤µª¤ÎÀïÁè¤Î·Á¡£¤½¤ì¤¬AIÀïÆ®µ¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×ÆüÍË°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¡11·î23ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë