F¥«¥Ã¥×¤Î¥Ð¥º¡¼¥«¥Ð¥¹¥È¡õT¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¡CYBERJAPAN¤ÎÈþ½÷¤È´ÅÈþ¤Ê°ìÌë¡¡µ÷Î¥´¶¥¼¥í¤ËÂç¶½Ê³
CYBERJAPAN DANCERS¤ÎHARUKA¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ HARUKA¡ÖÇ»Ì©¤Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡×¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡£»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢½µ´©SPA!¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥é¥ª¥±¤ÇÇ®¾§¤¹¤ëHARUKA¤µ¤ó
ÉñÂæ¤Ï¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤ª¤¦¤È¤·¤¿»þ¤ËÎÙ¤ÇÀ¼³Ý¤±¤Æ¤¤¿Èþ½÷¡¦HARUKA¤µ¤ó¤È¤ÎÎøÊª¸ì¡£¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÇ®¾§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¼ò¤¬À÷¤ß¤ëÌë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Èþ½÷¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿²´é¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤Ã¤Èµ¯¤¤¿Èþ½÷¤«¤éÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤È¤Î¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É¤Ç°¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¡×¤òHARUKA¤µ¤ó¤¬É½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¿ì¤¤¤â³Ð¤á¤ÆÆó¿Í¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ä°áÉþ¤òÃ¦¤®¥Ð¥º¡¼¥«µé¤Î¥Ð¥¹¥È¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤é¿¨¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¥¼¥íµ÷Î¥´¶¤Î¶½Ê³¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£´ÅÈþ¤Ê°ìÌë¤ò²á¤´¤¹¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï»Ñ¸«±Û¤·¤ËÎ©¤ÄHARUKA¤µ¤ó¡£T¥Ð¥Ã¥¯É÷¤Î¥·¥ç¡¼¥Ä¤È¥Ö¥é¤È¤¤¤¦¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤ó´Ý¤Î¥Ò¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡¡§½µ´©SPA!ÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡§Ãæ»³²íÊ¸¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§¹âÌîÍº°ì¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§º´²ì°¦°á¡Ë
¡ÚHARUKA¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
1996Ç¯5·î2Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡¡2018Ç¯9·î¤ËCYBERJAPAN DANCERS¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡È¥Ð¥º¡¼¥«¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëF¥«¥Ã¥×Èþ¥Ð¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏ¡£ ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@cjd_haruka¡Ë¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡Ê@cjd_haruka¡Ë¤Ç