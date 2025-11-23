µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¹õ¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»¡ª´¨¶õ¤Î²¼¤Ç¤â¥ªー¥éÁ´³«
Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤ÎÀï¿Àº×¤¬ÀõÁð»û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¹õ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥Àー¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£µ¤²¹12ÅÙ¤È¤¤¤¦Îä¤¿¤¤Ìë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸ª¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿µÈ²¬¤Ï¡Ö´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¤½¤Î²º¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦º£Â¼æÆ¸ã¤Î¾®Àâ¤òÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì²½¤·¤¿»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾Þ¶â¤ò·ü¤±¤¿Ì¿¤¬¤±¤ÎÀï¤¤¡ÖêÃÆÇ¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¼ç±é¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£µÈ²¬¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦º·²å½¥ÆóÏº¤ÎºÊ¡¦»ÖÇµ¤ò±é¤¸¡¢É×¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¶¯¤µ¤ÈÀÅ¤«¤Ê°¦¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤¬Ã¯¤è¤ê¤â½¥ÆóÏº¤µ¤ó¤ò¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤»×¤¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´°À®±ÇÁü¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤Î¡©¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯Ç÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Îä¤¿¤¤É÷¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤¿Èù¾Ð¤ß¤È¡¢Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¡£¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤Ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£