¶õ¼ê¤Î¿¹¤¬¶â¡¢Î¦¾å¤Î»³ÅÄ¤Ï¶ä¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥á¥À¥ë¿ôºÇÂ¿¤Ë
¡¡Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âè9Æü¤Ï23Æü¡¢ÅìµþÉðÆ»´Û¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶õ¼ê¤Ï¸Ä¿Í·Á¤ÇÃË»Ò¤Î¿¹·ò»Ê¡ÊÎ©Ì¿Âç¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢½÷»Ò¤Î¾®ÁÒÎÃ¡Êºë¶Ì¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»ºä¸Í¤í¤¦³Ø±à¶µ¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½÷»ÒÃÄÂÎ·Á¤ÏÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ï¤³¤ÎÆü8¼ïÌÜ¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Î³ÍÆÀ¥á¥À¥ë¿ô¤Ï31¸Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó2022Ç¯¥«¥·¥¢¥¹¥É¥¹¥ëÂç²ñ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Î30¸Ä¤ò¾å²ó¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¡£
¡¡Î¦¾åÃË»Ò¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»³ÅÄ¿¿¼ù¡Ê¤Ô¤¢¡Ë¤¬21ÉÃ61¤Î¥Ç¥ÕÆüËÜ¿·µÏ¿¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡£800¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈõ¸ý¸÷À¹¡Ê¾®³Ø´Û¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¤â2°Ì¤Ç¡¢ËÀ¹âÄ·¤Ó¤ÎËÌÃ«¹¨¿Í¡ÊÅìµþ¥Ñ¥ï¡¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥±Ë¤Î°ñÎ´ÂÀÏº¡ÊSMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ë¤¬ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤òÀ©¤·¡¢º£Âç²ñ4¸ÄÌÜ¡¢ÄÌ»»23¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÃË»Ò50¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¤Ç¤Ï¶â»ýµÁÏÂ¡Ê¥á¥ë¥«¥ê¡Ë¤¬3°Ì¡£
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â½à·è¾¡¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¾¡¤Á¡¢25Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£