¡Ú£Á£Å£×¡Û¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡¡ÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤Î²¦ºÂÀï¤ËàÃÙ¹ïá¡Ä¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë£Ã¤ÇÂÐÀï¼Â¸½¤«
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î£Ð£Ð£Ö¡Ö£Æ£Õ£Ì£Ì¡¡£Ç£Å£Á£Ò¡×¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¡Ë¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£Á£Å£×Åý°ì²¦¼Ô¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£¸¡Ë¤È¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤Î¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ë¡¢Âç¤¤ÊµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¥ª¥«¥À¤ÈÃÝ²¼¤ÏÈ¿ÌÜ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç¤ÏÏ¢·¸¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¹¤Î»ØÌ¾¤Ç¥ª¥«¥À¤¬ÃÝ²¼¡¢¥¨¥Á¥»¥í¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¡¦¥É¥é¥À¡õ¥ß¥¹¥Æ¥£¥³¡õ¥Í¥ª¥ó¤Î¥ë¥Á¥ãÀª¤¬»ý¤Ä£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¤Î£Ã£Í£Ì£ÌÀ¤³¦¥È¥ê¥ª²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«¿È¤¬¥É¥é¥À¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ª¥«¥À¤ÏÃÝ²¼¡õ¥¨¥Á¥»¥í¤ÈÆþ¾ì¤»¤º¡¢»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ôÅªÉÔÍø¤Î¾õ¶·¤ËÃÝ²¼¤È¥¨¥Á¥»¥í¤Ï»î¹çÁ°¤Ë´ñ½±¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥¨¥Á¥»¥í¤¬¥¤¥¹¹¶·â¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥£¥³¤Î±¦ÏÓ¤òÇË²õ¤·¤Æ»î¹ç¤«¤éÎ¥Ã¦¤µ¤»¤ë¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥ª¥«¥À¤¬²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¡£²¦ºÂÀï¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎàÃÙ¹ïá¤Ë¡¢ÃÝ²¼¤Ï¤¢¤¤ì´é¤À¡£¥ª¥«¥À¤Ï³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»î¹çÃæ¤Ë²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÆþ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËÃÝ²¼¤È¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦¡£¥¨¥Á¥»¥í¤ÎÃçºÛ¤âÊ¹¤Æþ¤ì¤º¡¢°®¼ê¤È¸«¤»¤«¤±Ãæ»Ø¤òÆÍ¤Î©¤Æ¤¿¡££²¿Í¤¬¥â¥á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±¦ÏÓ¤Î¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿¥ß¥¹¥Æ¥£¥³¤¬»î¹ç¤ËÉüµ¢¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÏËÉÀï°ìÊý¤È¤Ê¤ë¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¥ª¥«¥À¤ÏÃÝ²¼¤ò½õ¤±¤ËÆþ¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¡¢ÇØÃæ¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤»¾ì³°¤ËÊü¤êÅê¤²¤Æ¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃÝ²¼¤Ï¥Í¥ª¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢¥ª¥«¥À¤Ï³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ·è¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¡£Â³¤±¤Æ¥É¥é¥À¤Ë¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ò¤«¤ï¤µ¤ì¡¢ÃÝ²¼¤Ë¸íÇú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥«¥À¤Ï¾Ð´é¡Ä¡£¤â¤Ï¤äÃç´Ö³ä¤ì¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¨¥Á¥»¥í¤¬¥ß¥¹¥Æ¥£¥³¤Ë¥é¡¦¥ß¥¹¥Æ¥£¥«¤ò·è¤á¤é¤ì²¦ºÂ¼è¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î¤¤¤¬¤ß¹ç¤¤¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÂ³¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë¥ª¥«¥À¤Ï¡ÖÃÝ²¼¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÃÝ²¼¤â¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤¤ä¤¬¤Ã¤¿¤¯¤»¤Ë¡ª¡×¤ÈÃÙ¹ï¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥¥ã¥ê¥¹¤¬¡Ö¥ª¥«¥À¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¥ª¥«¥À¤ÏÊÝ»ý¤¹¤ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤¿¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£Ã¡Ë¡×¤Ç¡¢²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀìÇ°¤·¤í¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç£É£×£Ç£Ð¥Ù¥ë¥È¤ò¸ª¤ËÃÝ²¼¤Ï¡Ö£Ï£Ë¡¢¤¸¤ã²¶¤â½Ð¤ë¡×¤È¥ª¥«¥À¤È¤ÎÂÐÀï¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë£Ã»²Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Î¡¼¥ë¡¼¥ëÀï¤Ç¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ö¥ê¥¹¥³¤ËÇÔ¤ì¤Æ£Ô£Î£Ô²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿Ãç´Ö¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¡Ö²¶¤¬½õ¤±¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿»þ¤ªÁ°¤é¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¡©¡×¤È¤Ê¤¸¤ê¡¢±ç¸î¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥«¥À¡¢ÃÝ²¼¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤¿¤á¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥«¥À¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬¥«¥¤¥ë¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤«¸«¤í¤è¡£Á´Éô¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤À¡×¤ÈÃÝ²¼¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¥ª¥«¥À¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¶¯¸Ç¤Êå«¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ËÉÔ²º¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£