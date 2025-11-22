TV¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù4th season 2026Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡ª¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¡¦¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ¤ò¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¸¶ºî¤¬Á´À¤³¦¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×Éô¿ô1300ËüÉôÆÍÇË¡ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à¡Ë¤·¡¢3rd season¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ4th season¤¬2026Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¡¦¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ì¥¤¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¡×¤ò¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù4th season
2026Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï
¡ÚCAST¡Û
¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ë¡§¾®ÎÓÍµ²ð
¥¨¥ß¥ê¥¢¡§¹â¶¶Íû°Í
¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¡§¿·°æÎ¤Èþ
¥é¥à¡§Â¼ÀîÍü°á
¥ì¥à¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
¥æ¥ê¥¦¥¹¡¦¥æ¡¼¥¯¥ê¥¦¥¹¡§¹¾¸ýÂóÌé
¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥Û¡¼¥·¥ó¡§¿¢ÅÄ²ÂÆà
¥á¥£¥ê¥£¡¦¥Ý¡¼¥È¥ë¡¼¥È¡§ÎëÌÚ³¨Íý
¥·¥ã¥¦¥é¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
¥ì¥¤¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥é¥¤¡¦¥Ð¥Æ¥ó¥«¥¤¥È¥¹¡¿¥í¥¤¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ë¥É¡§²ÏÀ¾·ò¸ã
¥ë¥¤¡¦¥¢¥ë¥Í¥Ö¡§¾®¸¶¹¥Èþ
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§Ä¹·îÃ£Ê¿(MFÊ¸¸ËJ¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×/KADOKAWA´©¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÂçÄÍ¿¿°ìÏº
´ÆÆÄ¡§¼Ä¸¶Àµ´²
¥·¥Ê¥ê¥ª´Æ½¤¡§Ä¹·îÃ£Ê¿
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²£Ã«¾»¹¨
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§º´ÀîÍÚ
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀéÍÕ·¼ÂÀÏº
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´äÈª¹ä°ì¡¢ÎëÌÚÅµ¹§
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÀÄÌÚ·°(ÈþÊö)
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÌÚ²¼Î»¹á(ÈþÊö)
¿§ºÌÀß·×¡§ºäËÜ¤¤¤Å¤ß
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÜ¾ë¸Ê¿¥(T2studio)
3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§µïÅè·òÂÀÏº(FelixFilm)
ÊÔ½¸¡§¿ÜÆ£Æ·(REAL-T)
²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº
²»³ÚÀ©ºî¡§KADOKAWA
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»¶Á¸ú²Ì¡§¸ÅÃ«Í§Æó(¥¹¥ï¥é¡¦¥×¥í)
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§WHITE FOX
À½ºî¡§Re:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è4À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãINTRODUCTION¡ä
¿åÌçÅÔ»Ô¥×¥ê¥¹¥Æ¥é¤Î»àÆ®¤Ç¿É¤¯¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥¹¥Ð¥ë¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÈË½¿©¡È¤Î¸¢Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ²¤êÂ³¤±¤ë¥ì¥à¡¢µ²±¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥¯¥ë¥·¥å¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾Á°¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥ê¥¦¥¹¡£
Èà¤é¤òµß¤¦¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¤ëÃæ¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤ò¸«ÄÌ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø¸¼Ô¡Ù¥·¥ã¥¦¥é¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¡£
¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ï¸¼Ô¤Î½»¤Þ¤¦¡Ö¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹´Æ»ëÅã¡×¨¡¨¡¤½¤³¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¡Ø·õÀ»¡Ù¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥È¤Ç¤¹¤é¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âçº½Çù¡Ö¥¢¥¦¥°¥ê¥¢º½µÖ¡×¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄºÇ²Ì¤Æ¤ÎÅã¡£
ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¼«Á³¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëËâ½Ã¡¢¤½¤·¤ÆÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¶¼°Ò¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤¿¾¯Ç¯¤ÎÎ¹Ï©¤¬»Ï¤Þ¤ë¨¡¨¡
©Ä¹·îÃ£Ê¿¡¦³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA´©¡¿Re:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è4À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://re-zero-anime.jp/tv/