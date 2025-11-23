°¦ÃÎ¡¦½ÕÆü°æ»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ ½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À1¿Í¤¬»àË´ ¾ÃËÉ¼Ö10Âæ¤¬½ÐÆ°¤·Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÄÃ°µ
23Æü¸á¸å¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°¦ÃÎ¡¦½ÕÆü°æ»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ ½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À1¿Í¤¬»àË´ ¾ÃËÉ¼Ö10Âæ¤¬½ÐÆ°¤·Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÄÃ°µ
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢½ÕÆü°æ»ÔÈ¬ÅÄÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡¢¡Ö²Ð»ö¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½÷À¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö10Âæ¤¬½Ð¤Æ¡¢²Ð¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À1¿Í¤Î»àË´¤¬¸½¾ì¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢70Âå¤È90Âå¤Î½÷À¤¬2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌÊó¤·¤¿¤Î¤Ï90Âå¤Î½÷À¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï70Âå¤Î½÷À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢JR½ÕÆü°æ±Ø¤«¤éÄ¾Àþ¤Ç2¥¥í¤Û¤É¤Î½»Âð¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
