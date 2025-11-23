¡Öºô¤Ç¤âºî¤ì¤Ð¡©¡×ÎÙ¿Í¤ÎÈó¾ï¼±¹ÔÆ°¤òÃí°Õ¤·¤¿¤éµÕ¥®¥ì¡¡Ê¿²º¤ÊÆü¾ï¤¬Êø²õ...¤´¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎËöÏ©
½»Âð³¹¤Ç¤Ï¡¢¤´¤¯¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¿¼¤¤¹Â¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Çö¤ì¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ¸³è¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤²Ð¼ï¤òÊú¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤È¤¢¤ë½»Âð³¹¤ÇÊë¤é¤¹º´ÇìÃ£Ìé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤¤Ë½»¤à²ÈÂ²¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢18Ç¯´ÖÂ³¤¯¡Ö¶³¦Àþ¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼«Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ë¼Ö
ÌäÂê¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¤½¤Î²È¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬º´Çì¤µ¤ó¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ø¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤³¤ÇÊý¸þÅ¾´¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¯¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
º´Çì¤µ¤ó¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²È¤Î½»¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ»Ï©Â¦¤ÇÊý¸þÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤·¤«¤·ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÍ¤Êü¤¹¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éºô¤Ç¤â¤Ä¤¯¤ì¤Ð¡©¡×
º´Çì¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¶³¦ÉôÊ¬¤ÎÂ¦¹Â¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥é¥ó¥¿¡¼¤òÃÖ¤¡¢¼Ö¤¬Æþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦ËÉ»ßºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë......¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¾õ¶·¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ëÄ«¡¢¥×¥é¥ó¥¿¡¼¤¬Ìµ»Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÖÆ»Ï©Â¦¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿À×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÁê¼êÂ¦¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¹â¤µ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¥×¥é¥ó¥¿¡¼¤ò¿·ÉÊ¤ËÂØ¤¨¤Æ¤â¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤òµ¿¤Ã¤¿º´Çì¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½¾ì¤ò»£±Æ¤·¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿·Ù»¡´±¤Ï¡¢¤³¤¦½õ¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥×¥é¥ó¥¿¡¼¤Ï²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼Ö¤Î¤Û¤¦¤¬½ý¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Åö¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
Èï³²¤Ï¼ýÂ«¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡ÖÎÙ¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¡×
½õ¸À¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¶³¦ÉôÊ¬¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢ÇË²õÈï³²¤Ê¤Ô¤¿¤ê¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿´¤¬À²¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î²È¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç´ó¤»¤ÆÊý¸þÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·Âà¤«¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÉßÃÏ¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤¸¤Ã¤È¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤â²¿ÅÙ¤«ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«......¡£
¡Ö²¿¤«»×¤¤Åö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤¿¤À¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Ç°¤Î¤¿¤á¡¢º´Çì¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÖIP¥«¥á¥é¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£18Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â°§»¢¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¶¯¤¯½Ð¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍ¾·×¤Ë¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
