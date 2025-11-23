¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡ª¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ªÉ÷¾ø¤·¥Ñ¥ó¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿
¥ì¥ó¥¸¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ªÉ÷¡×¾ø¤·¥Ñ¥ó
¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÇÃã¿§¤¬¤«¤Ã¤¿²«¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ª¡×¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê´Å¤¯¤Æ·Ú¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¥ä¥ß¥Ä¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Þ¡¼¥é¡¼¥«¥ª¡×É÷¤Î¾ø¤·¥Ñ¥ó¤ò¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¤ª¾ßÌý¤ò»È¤Ã¤ÆËÜ³ÊÇÉ¤ÎÌ£¤ï¤¤
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë
¤ª¤«¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë
¼ê·Ú¤Ëºî¤ë¤Ê¤é¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹
¥ì¥ó¥¸¤À¤«¤é¤ª¤¦¤Á¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¾ø¤·¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦¤È¾ø¤·´ï¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê·Ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÍø¤«¤»¤ëÍ¾Íµ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®Ê¬¤±¥µ¥¤¥º¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤«¤é¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£