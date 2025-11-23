Ãæ¹ñ¡¦Âè15²óÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ¤Î±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö¿ôÃÒ²½¡×
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£11·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¹Åì¾Ê¤È¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ªÎ¾ÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤Î3ÃÏ°è¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè15²óÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ï¢ÆüÇòÇ®¤·¤¿¶¥µ»¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤¬Âç²ñ±¿±Ä¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¿®Âç¼ê¡¢Ãæ¹ñ°ÜÆ°ÄÌ¿®½¸ÃÄ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¹Åì¹½£Ê¬¸ø»Ê¤¬³«È¯¤·¤¿¥ß¥Ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÁ´±¿¹½£¡×¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä´ÑµÒ¡¢»ÔÌ±¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¥¯¥é¥¦¥ÉÁ´±¿Â¼¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÈÃÎÇ½²½¤¬¿¼¤¯Í»¹ç¤·¤¿µ»½ÑÅª¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤ÎÃæ³Ëµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È´ÑÀï¤äÈ¯¿®¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³¤òÅý¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Âç²ñ¤Ï°ìÁØË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈÁ´±¿¡×¤Ï¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÅÎÏ¶¡µëÊÝ¾ã¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÁ÷ÅÅÂç¼ê¡¢ÆîÊýÅÅÌÖ»±²¼¤Î¹ÅìÅÅÌÖ¹½£¶¡ÅÅ¶É¤Îµ»½Ñ¥Á¡¼¥à¤¬³«È¯¤·¤¿¿åÁÇÆ°ÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëÅÅÎÏ½ä²óÅÀ¸¡¥í¥Ü¥Ã¥È¥Á¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥Èµ¡´ï¤¬¡¢´ü´ÖÃæ¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ôÃÒ²½¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È²½¡Ë¡×¤ÎÃµµá¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¹½£¼ñ´ÝÌÖÍí²Êµ»¤¬³«È¯¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬Âç²ñ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÎÀÅ雯¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤»¤¤¤Ö¤ó¡ËÁíºÛ½õÍý¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²»À¼À¸À®Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤È3DÀ¸À®LLM¤Îµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢Âç²ñ°ÆÆâ¤äÂ¿¸À¸ì¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¾ðÊóÇÛ¿®¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¡£´ÑµÒ¤Ë¶¥µ»¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä²ñ¾ì¾ðÊó¤òÄó¶¡¤Ç¤¡¢Âç²ñ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸Ä¿Í¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ÎÀ¸À®¤â²ÄÇ½¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Êµ¼Ô/²«玫¡¢Íû·Ä¾·¡¢ûç¿ð璇¡Ë