¡Ú ¾®¸¶Àµ»Ò ¡Û¡¡Â©»Ò¤¬»õÎó¶ºÀµ¡¡¡Ö»õ¤âÀå¤âÄË¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿É¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤¹¤á¤Ê¤¤ã¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡¡Êì¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¹ðÇò
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¤Î¾®¸¶Àµ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢Â©»Ò¤ÎÀ¿´õÀé¡Ê¤»¤¤¤¤Á¡Ë¤¯¤ó¤¬»õÎó¶ºÀµÍÑ¤ÎÁõÃÖ¤òÁõÃå¤·¡¢ÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾®¸¶Àµ»Ò ¡Û¡¡Â©»Ò¤¬»õÎó¶ºÀµ¡¡¡Ö»õ¤âÀå¤âÄË¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿É¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤¹¤á¤Ê¤¤ã¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡¡Êì¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¹ðÇò
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¿´õÀé¤¯¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥ï¥É¥Ø¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê¾å³Ü¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ð¥¤¥Ø¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê²¼³Ü¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¶ºÀµÁõÃÖ¤ò»õ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁõÃÖ¤òÉÕ¤±¤¿Ä¾¸å¤«¤é°ãÏÂ´¶¤äÀå¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢ÍâÆü¤â»õ²Ê°å±¡¤òºÆË¬Ìä¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿©»ö¤¹¤ë»þ¤¬»õ¤âÀå¤âÄË¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿É¤½¤¦¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿´¤òÄË¤á¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾¯Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¿´¤¬ÄË¤¤Êì¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁõÃÖÁõÃå¸å¤Ï¿©»ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤â·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ©»Ò¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤â¶ºÀµ¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾®¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄË¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤»õ¤¬¤æ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿¡Ö»õÎó¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¬¥¿¥¬¥¿¤¹¤®¡ª¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¹¤¹¤á¤Ê¤¤ã¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¸å²ù¤ÎÇ°¤âµ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÊäÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾®¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¤´ÈÓ¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡×¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢¡Ö½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤Ê¡×¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û