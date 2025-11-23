¡Ö³Ø¹»¤¬°Û¾ï¤Ëµ¤¤Å¤¯ÂÎÀ©¤ò¡×¡¡º´À¤ÊÝ¾®6»¦³²¤Ç°äÂ²¤¬¹Ö±é
¡¡2004Ç¯¤ËÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Î»ÔÎ©Âçµ×ÊÝ¾®¤Ç¡¢6Ç¯À¸¤Î¸æ¼êÀöÎçÈþ¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê12¡Ë¡á¤¬Æ±µéÀ¸¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÎçÈþ¤µ¤ó¤Î·»¡Ê36¡Ë¤¬23Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¡£»ö·ï¸å¡¢ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤ª¤é¤º¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö³Ø¹»¤¬Áá¤¯°Û¾ï¤Ëµ¤¤Å¤±¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Åö»þÃæ³Ø3Ç¯¤À¤Ã¤¿·»¤Ï¼ø¶ÈÃæ¤ËÊÌ¼¼¤Ø¸Æ¤Ð¤ì¡¢»ö·ïÈ¯À¸¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Æ°ÍÉ¤·¤Æµã¤½Ð¤¹ÀèÀ¸¤â¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÀèÀ¸¤ò¡ËÍê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹Ö±é¤Ï¡ÖÈÈºáÈï³²¼Ô½µ´Ö¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Èï³²¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤·¡¢Ìó280¿Í¤¬¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£