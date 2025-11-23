¡ÖÍÚ¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡×Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤¤Àû¤ËÇ®¶¸¡¡Ê¡¸¶ÍÚ¡¢Âçºå¤ÎÌî³°¤Ç¥¿¥¤¥ÈÇò¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤¬23Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£±Ç²è¡ØÉö¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë¤È¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì2¼þÇ¯¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò·ó¤Í¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ë¤®¤ï¤¦Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡¢Âçºå¹âÅç²°Á°¤ÎÌî³°¤Ë°ÛÎã¤ÎÌî³°¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÊ¡»ÎÁóÂÁ¡õÊ¡¸¶ÍÚ¤¬Âçºå¤Ç¥¥å¥ó¤Ê»ÅÁð¡¡Ìî³°¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¤â
¡¡Ê¡¸¶¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤ÊÇò¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥Î»¡£¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¤ÎÊ¡»Î¤¬¡¢¿Â»ÎÅª¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¡¢·àÃæ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤ª¤ê¡¢¡ÖÍÚ¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡×¤È´¨¶õ¤Ë¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ð¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î±Ç²è¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢±Ç²è¶½¹ÔÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¡×¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Åß¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤ÎÊ¡»Î¡¢Ê¡¸¶¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿Âçºå¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Öµ×¡¹¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´ØÀ¾ÊÛ¤¬ÃÆ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¿Ü±Ê·Ã¡ÊÊ¡»Î¡Ë¤ÈÎø¿Í¤ÎÌÚ²¼°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ÎÅ·Ê¸¤ÎËÜ¤äË¾±ó¶À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Ä«¡¢°¡»Ò¤ò¸«Á÷¤ë¤È¡¢·Ã¤Ï´ã¶À¤ò³°¤·¡¢È±¤òÊø¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Èà¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿¡¢·»¡¦¿Ü±ÊÎÃ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë´ñÀ×Åª¤Ê½ä¤ê¹ç¤¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¶¦±é¤Ï¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡¢Travis Japan¡¦µÜ¶á³¤ÅÍ¤é¡£
