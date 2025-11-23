¡ÚÌ¡²è¡Û¡ÖÉØ¿Í²Ê¤¬¶ì¼ê¤Ê¤éÈçÇ¢´ï²Ê¤Ø¡×!?°å»Õ¤¬ÉÁ¤¯É×ÌÜÀþ¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È¤Ï¡©Ç¥³è¥Þ¥ó¥¬¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
·ëº§¤·¤Æ2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿É×ÉØ¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÇ¥¿±¤ÎÃû¤·¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÊ¤Î¤¦¤µ¤®¤Ï¡¢ÉØ¿Í²Ê¤Ë¸¡ºº¤Ë¹Ô¤¡Ö1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÉÔÇ¥¤Ã¤Æ¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£°å»Õ¤ËÉ×¤Î¸¡ºº¤â´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖÉØ¿Í²Ê¤Ê¤ó¤Æµï¿´ÃÏ°¤¤¡ª¡×¤È¡¢¸¡ºº¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£ÉÔÇ¥¤ÏÃËÀ¤Ë¤âÈ¾Ê¬¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Ìò°å»Õ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥é¥ê°å¥Þ¥ó( @saraly_man)¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃËÀÉÔÇ¥¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¼õ¿Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¡²è¤òÀ©ºî¡£X(µì¡§Twitter)¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È2.3Ëü¤ÎÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÃËÀÉÔÇ¥µº²è¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À©ºî¤Î·Ð°Þ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÜºî¡ÖÃËÀÉÔÇ¥µº²è¡×¤Î´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥é¥ê°å¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½Ìò¤ÎÈçÇ¢´ï²Ê°å¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤âÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤ÆÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
ºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ2Ç¯¤¬·Ð¤Ä¥¦¥µ¥®¤È¥«¥¨¥ë¤ÎÉ×ÉØ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼ø¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤º¥¦¥µ¥®¤¬¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£·ë²Ì¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¥¦¥µ¥®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤Î¥Í¥º¥ß¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ÏÃËÀÂ¦¤Ë¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡Ä¡¢¤ÈÏÃ¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥µ¥é¥ê°å¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ËÌ¡²è¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ ¡ÖÉÔÇ¥¾É¤Î¸¶°ø¤ÏÃËÀÂ¦¤Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃËÀÉÔÇ¥¤Î¸¡ºº¤ÏÈçÇ¢´ï²Ê¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¢ÃÎ¼±¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤Ê¤¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÌ¡²è¤ÎºîÀ®¤ò»×¤¤Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÃËÀ¤Ç¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ç¥³è¾ðÊó¡É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£½÷À¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÃËÀ¤¬µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥é¥¤¥É¤äµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÈãÈ½¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£ºý»ÒÈÇ¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤âÃÖ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀÉÔÇ¥¤ò¤á¤°¤ë·¼È¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¥³è¤òÉ×ÉØ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥µ¥é¥ê°å¥Þ¥ó(@saraly_man)
