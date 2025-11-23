Ê¡¸¶ÍÚ¡¢¤«¤Ð¤ó¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡×¤ÎÃæ¿È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É»£±Æ¤ÇÊ¡»ÎÁóÂÁ¤¬¾Ú¸À
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤¬23Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£±Ç²è¡ØÉö¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë¤È¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì2¼þÇ¯¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò·ó¤Í¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ë¤®¤ï¤¦Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡¢Âçºå¹âÅç²°Á°¤ÎÌî³°¤Ë°ÛÎã¤ÎÌî³°¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ð¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î±Ç²è¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢±Ç²è¶½¹ÔÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¡×¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Åß¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤ÎÊ¡»Î¡¢Ê¡¸¶¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¿Ü±Ê·Ã¡ÊÊ¡»Î¡Ë¤ÈÎø¿Í¤ÎÌÚ²¼°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ÎÅ·Ê¸¤ÎËÜ¤äË¾±ó¶À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Ä«¡¢°¡»Ò¤ò¸«Á÷¤ë¤È¡¢·Ã¤Ï´ã¶À¤ò³°¤·¡¢È±¤òÊø¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Èà¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿¡¢·»¡¦¿Ü±ÊÎÃ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë´ñÀ×Åª¤Ê½ä¤ê¹ç¤¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¶¦±é¤Ï¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡¢Travis Japan¡¦µÜ¶á³¤ÅÍ¤é¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤â»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡¸¶¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·Ê¿§¤¬¤¤ì¤¤¤ÇÁÔÂç¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¤½¤¦¤·¤¿Ê¡¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡»Î¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¡×¤ÈÉ½¸½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡»Î¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÊÔ¤ßÊª¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¤Î¥í¥±Àè¤Ç¤âÊÔ¤ßÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥¦¡¼¥ëÇã¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥¦¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£Ê¡¸¶¤Ï¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤òÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¡Ê¥¦¡¼¥ë¤ò¡Ë¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤á¤Æµ¢¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤À¤Ã¤¿¡£
