±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤Êý¤Ë¡¢Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤Î¡ÖNano USB-C & HDMI ¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê4K, ¹âÂÑµ×¥Ê¥¤¥í¥ó, 140W¡Ë¡×¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ½ÐÎÏ¤È½¼ÅÅ¤ò°ìËÜ²½¤·¡¢Â®¤µ¤ÈÁ¯ÌÀ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤³¤Á¤é¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥¹¥¯À°Íý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¥¹¥Þ¡¼¥È¡É¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
²èÌÌ½ÐÎÏ¤È½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬1ËÜ¤Ç´°·ë
½¾Íè¤Ê¤é¤Ð²èÌÌ½ÐÎÏ¤È½¼ÅÅ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖNano USB-C & HDMI ¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê4K, ¹âÂÑµ×¥Ê¥¤¥í¥ó, 140W¡Ë¡×¤ÏHDMIÃ¼»ÒÉôÊ¬¤ËUSB-C¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê1ËÜ¤Ç²èÌÌ½ÐÎÏ¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î½¼ÅÅ¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÀß·×¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¤´¤Á¤ã¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤µ¤é¤ËUSB-C¥Ý¡¼¥È¤ÏºÇÂç140W¤ÎÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢USBµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤Ð²èÌÌ½ÐÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Î¡¼¥ÈPC¤Ø¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡£
ºÇ¿·µ¬³Ê¤ÇÇúÂ®½ÐÎÏ¡¦Á¯ÌÀ¤Ê4K±ÇÁü
±ÇÁü½ÐÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¯¤ß¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎÀÜÂ³µ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëThunderbolt 5¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Thunderbolt 4¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È±ÇÁü½ÐÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¹âÂ®²½¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç4K@60Hz¤ÎÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¹âÂÑµ×¥Ê¥¤¥í¥ó»ÈÍÑ¤Ç¥¿¥Õ¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¿¥Õ¤µ¡£ÊÔ¤ß¹þ¤ß¼°¤Î¹âÂÑµ×¥Ê¥¤¥í¥ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10,000²ó¤ÎÀÞ¤ê¶Ê¤²¥Æ¥¹¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡ÖNano USB-C & HDMI ¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê4K, ¹âÂÑµ×¥Ê¥¤¥í¥ó, 140W¡Ë¡×¤Ï¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤ä¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡È¥¹¥Þ¡¼¥È¡É¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤è¡ª
