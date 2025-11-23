º´µ×´ÖÂç²ð¡õ°¤ÉôÎ¼Ê¿¤ÎRADWIMPS¥é¥¤¥Ö»²Àï¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö°ì¶ÊÌÜ¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÀÄ½Õ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¡¢¡×
¢£11·î22Æü¤Î¸ø±é¤Ë¤ÏBUMP OF CHICKEN¤â¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤È°¤ÉôÎ¼Ê¿¤ÎRADWIMPS¥é¥¤¥Ö»²Àï¥·¥ç¥Ã¥È
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬°¤ÉôÎ¼Ê¿¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢RADWIMPS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
RADWIMPS¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØRADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR¡Ù²£ÉÍ¸ø±é¤Ï11·î22Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È¤â½Ð±é¡£º´µ×´Ö¤¬»²Àï¤·¤¿22Æü¤Ë¤ÏBUMP OF CHICKEN¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï
¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¡¢¥²¥¹¥È¤ÎBUMP OF CHICKEN¤µ¤ó¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥óMAX¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ä¤Ùー¡ª¡ª¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢RADWIMPS¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢°ì¶ÊÌÜ¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤ËÀÄ½Õ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢¡×
¡Ö½é¤á¤ÆRADWIMPS¤µ¤ó¤ÎLIVE¤ò´Ñ¤¿¤Î¤¬¡¢2011Ç¯¤Î¡ÖÀäÂÐ±äÌ¿¡×LIVE¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤â°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤È´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÍè¤ÎRADWIMPS¤µ¤ó¤ÎLIVE¡¢¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡¢·ì¤¬¤¿¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÄ¹Ê¸¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£