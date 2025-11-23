²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ(33)¤¬¿©ÎÁÉÊÈÂÁ÷¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë¡¡°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡Ëíºê»ÔÌ¯¸«Ä®»ÔÆ»¤Î¸òº¹ÅÀ
¡¡Ëíºê»Ô¤Ç23ÆüÁáÄ«¡¢ÃËÀ(33)¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏËíºê»ÔÌ¯¸«Ä®¤Î»ÔÆ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È23Æü¸áÁ°5»þ²á¤®¡¢¼ÖÆ»¤Ë¤¤¤¿¶á¤¯¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÜÇ±ÑÂÀ¤µ¤ó(33)¤¬ºù»³ËÜÄ®Êý¸þ¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¿©ÎÁÉÊ¤ÎÈÂÁ÷¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÜÇ¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤ä¿®¹æµ¡¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ(55)¤Ï¡ÖÆ»Ï©¾å¤Ë²¿¤«¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤¿¤¤¤ÇÄÌ¤ê²á¤®¤¿¡£¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤é¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£