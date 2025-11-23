¾å¸¶¹À¼£»á¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¤Ç¿³È½ÃÄ¤Ë¡È³å¡É¡Ö»î¹ç»þ´Ö¤¬¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¸µµð¿ÍÅê¼ê¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£»á¡Ê50¡Ë¤¬23Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æµå¿³¤Ë¡È³å¡É¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×´Ú¹ñÀï¤¬15¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1Àï¤ÏÆüËÜ¤¬11¡½4¤Ç¾¡Íø¡£Âè2Àï¤Ï7¡½7¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç¡¢1¾¡1Ê¬¤±¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÅêµå´Ö¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤È¡¢¥µ¥¤¥ó¤ÎÅÁÃ£µ¡´ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤¬»È¤ï¤ì¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï´¶³Ð¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÇ½¸«ÆÆ»ËÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï·ë¹½¤Þ¤¸¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î°ã¤¤¤¬ÆüËÜ¤È·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¼è¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡£¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¾å¸¶»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢ËÍ¿³È½ÃÄ¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ïº£¡¢»î¹çÃ»½Ì¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤È¤«¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤òÆþ¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤À¤±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¶¹¤¯¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç»þ´Ö¤¬¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç»þ´Ö¤ÏÂè1Àï¤¬3»þ´Ö14Ê¬¤Ç¡¢Âè2Àï¤Ï3»þ´Ö34Ê¬¡£¤È¤â¤Ë3»þ´ÖÄ¶¤À¤Ã¤¿¡£»Í»àµå¤Ï2»î¹ç¤ÇÎ¾·³¹ç·×35¸Ä¡£¾å¸¶»á¤Ï¡¢¡Ö3»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç½ª¤ï¤í¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢3»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦µ¡³£¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡£³§¤µ¤ó¡¢¥µ¥¤¥ó¤ò´ÊÃ±¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ë¶É¤¢¤ó¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£