¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤Î¸½Ìò°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹Åç¤Ç¤Î4Ç¯¤ò´Þ¤á¤¿16Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»1512°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¹¥ÂÇ¼Ô¤Ï¡ÖÀ¼±ç¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ¤ÎÎÏ¤Î¸»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡¢´õË¾¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ë¡£¼¡¤ÎÌ´¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÍèÇ¯¡¢°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¸¤Æµå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤µ¤ì¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë1¿Í¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò1¼þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö²¬ËÜ¥³¡¼¥ë¡×¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤¿¡£