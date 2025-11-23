¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¿·¼ò¤Î»Å¹þ¤ß»Ï¤Þ¤ë ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»Ô
¡¡ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¼òÂ¢¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¿·ÊÆ¤ò»È¤Ã¤Æ¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜ¼ò¤Î»Å¹þ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¸áÁ°8»þ¡¢ÅÎ»á¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤Ë¾ø¤·¤¢¤¬¤Ã¤¿¿·ÊÆ¤ò¼êºÝ¤è¤¯±¿¤Ó¡¢5¡î¤ÎÎäÉ÷¤ò¿á¤ÉÕ¤±¡¢»Å¹þ¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤¿²¹ÅÙ¤Þ¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹â¤µ3m¤Î»Å¹þ¤ßÃ®¤ËÊÆ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ìó1¥«·î¤«¤±¤Æ½ÏÀ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Çºî¤é¤ì¤ëÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÇºÎ¤ì¤¿¸ÞÉ´ËüÀÐ¤ä»³ÅÄ¶Ó¤Ê¤É¤Î¼òÊÆ¤ÈÆü¸÷Ï¢»³¤«¤éÍ¯¤½Ð¤¹ÎÉ¼Á¤Ê¿å¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¸©Æâ³°¤ÎÆüËÜ¼ò¹¥¤¤«¤éÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎÉ¤¤ÊÆ¤¬ºÎ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê°û¤ß¤ä¤¹¤¤ÆüËÜ¼ò¤¬¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤¬¸Ç¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬¾¯¤·ÇöÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏË½á¤Ç½À¤é¤«¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤ª¼ò¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÎ»á¶Ì»³ÏÂÎÉ¤µ¤ó °Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö¤¦¤Á¤Î¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¯°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡23Æü»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢Ìó1¥«·î¸å¤Ë´°À®¤·¡¢¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¼ò¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë