²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡© Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤Ç²¦ºÂ¥¹¥ë¥ê¡ÄÈá¤·¤ß¤Î¡È24ÆüÅ·²¼¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÆ±¾ð¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¿ë¤ËÈá´ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼ã¼ê½÷»Ò²¦¼Ô¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï·à¡£Ãç´Ö¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¥«¥¦¥ó¥È3¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÁá¡¹¤Ë²¦ºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢²èÌÌ³°¤«¤é¡È½³¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡ÉÍýÉÔ¿ÔÎ¢ÀÚ¤ê
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸½ºß29ºÐ¤Î¥Æ¥¤¥¿¥à¡¦¥Ñ¥¯¥¹¥ê¡¼¤À¡£2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢²ø´ñÅª¤Ê¥Û¥é¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤ò¼êÃæ¤Ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö10·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖNXT ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡¦¥Ï¥Ü¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ÏNXT½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥·¡¼¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¤òÇË¤Ã¤ÆNXT¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥¯¥¹¥ê¡¼¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿NXT¡ÖGoldrush¡×¤Ç¡¢Á°²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥·¡¼¤ÈNXT½÷»Ò²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤ÆºÆÀï¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¥Ñ¥¯¥¹¥ê¡¼¤Î½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¶¡¦¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥á¥ó¥ºÁÈ2¿Í¤¬¾ì³°¤Ç¥Ñ¥¯¥¹¥ê¡¼¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¸¡¼¡¦¥Ç¥¤¥à¤¬»à³Ñ¤«¤é¥Ñ¥¯¥¹¥ê¡¼¤Ë¥Ö¡¼¥È¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥á¡¼¥¸¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥¯¥¹¥ê¡¼¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¸¥§¥¤¥·¡¼¤Ë¥«¥¦¥ó¥È3¤ò¿©¤é¤Ã¤ÆÇÔÀï¡£²¦ºÂºßÀÒ´ü´Ö¤ÏNXT»Ë¾åºÇÃ»¤È¤Ê¤ë24Æü¤Ë¡£¾×·âÅª¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê·à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö±³¤À¤í¡×¡Ö¥Æ¥¤¥¿¥à¤ä¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved