¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ô¥ó¥¯È±¥ÉÇÉ¼ê¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Î»Ñ&20ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×
¡¡11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¡£
¡¡º£²óÈÖÁÈ¤¬Ì©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ô¥ó¥¯È±¤Î¥®¥ã¥ë·Ï·úÀß½÷»Ò¡¦Ê´¤¹¤±¡Ê31¡Ë¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¡ÈÍÏÀÜ¥®¥ã¥ë¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂç¹©»Å»ö&²òÂÎ¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹À¨ÏÓ¤Î¿¦¿Í¥®¥ã¥ë¤À¡£
¡¡¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»þÎ¾¿Æ¤¬°é¤Æ¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¸·³Ê¤ÊÎ¾¿Æ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤«¤é¸«¤¿ÌÜ¤â¤É¤ó¤É¤óÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤«¤éÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦Ê´¤¹¤±¡£Ê´¤¹¤±¤Î°é¤Æ¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏËå¤Î»º¤ó¤À»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ëÊ´¤¹¤±¤òÌ¼¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡£Ê´¤¹¤±¤¬ÌëÃæ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Î2¿Í¾è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³ó¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òÆþ¤ì¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç1Æü¤Ë3²ó·Ù»¡¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö6Ç¯´Ö¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö6Ç¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢2Ç¯¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÄûÀµ¤¹¤ëÊ´¤¹¤±¡£¤·¤«¤·µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ²¿¤Î°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤ËÂ¾¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Ä¹¤¤¤³¤È¤«¤«¤Ã¤Æº£¤Ï¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ì¤ëÊ´¤¹¤±¡£¡Ö»ä¤¬·ò¤ä¤«¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¿Æ¹§¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë»ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£