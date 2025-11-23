Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿Ä¾¸å¤ËË¾ºÎ¶¤¬¿¼¡¹¤È¡Ä²ÖÆ»¤òµî¤ëºÝ¤Ë´Ó¤¤¤¿¡È²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¡È¡Öµã¤¤¤Æ¤Þ¤¦¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤À¡Ä¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ23Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡ÛË¾ºÎ¶¤¬²ÖÆ»¤Ç¡Ä4ÉÃ´Ö¤Î¹ÔÆ°¤ËÈ¿¶Á
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤¬´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ËÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¬¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÖÆ»¤òµî¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡È²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¡È¤ò´Ó¤¯¿Â»Î¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¤Þ¤¦¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤À¡Ä¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤ÏËÜ³ä¤ÇÂç´Ø¡¦¶×Ý¯¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤òÇË¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éµÙ¾ì¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ËÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¤È12¾¡3ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤Ë0¾¡3ÇÔ¤È¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÁê¼ê¤À¡£½½»ÍÆüÌÜ¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤ÐÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²£¹Ë¤Î°Ò¸·¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÛÆâ¤¬¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡·èÄêÀï¡£Ë¾ºÎ¶¤È°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é·ã¤·¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬¸å¤í¤Ë²ó¤ê¤³¤à¤è¤¦¤ÊÂÖÀª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¤êÅê¤²¤Ç·âÇË¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»òÇÕ¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï¤³¤ì¤Ç2¾ì½êÏ¢Â³¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ï4Ï¢ÇÔ¡ÄÂç¤¤Ê²ù¤·¤µ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÏÅÚÉ¶¤ò²¼¤ê¡¢²ÖÆ»¤«¤éµî¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢Ìó4ÉÃ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿¡£ÁêËÐ¤ÏÎé¤Ë»Ï¤Þ¤êÎé¤Ë½ª¤ï¤ë¡¼¡¼¡£²£¹Ë¤È¤·¤ÆÎéÀá¤ò¼é¤ë»Ñ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤¬²ÖÆ»¤òµî¤ëºÝ¤Ë´Ó¤¤¤¿¡È²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¡È¡£¤³¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¤Þ¤¦¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤À¡Ä¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë