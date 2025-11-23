¡ÚSVÃË»Ò·ë²Ì¡ÛÁ´5¥«ー¥É¤Ç¥¢¥¦¥§ー¥Áー¥à¤¬2Ï¢¾¡¡ª STINGS°¦ÃÎ¤ÈÅìµþGB¤Ï½ç°Ì¤ò1¤Ä¤¢¤²¤ë¡ÚÂè5Àá¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂè5Àá¤Î»î¹ç¤¬22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç5¾¡3ÇÔ¤Ç4°Ì¤Î¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤È¡¢3¾¡5ÇÔ¤Ç7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿GAME1¤òÀ©¤·¤¿ÅìµþGB¤Ï¡¢Â³¤¯GAME2¤â¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¼è¤êÀÚ¤ê¡¢º£Àá2Ï¢¾¡¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµþGB¤Ï6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ûー¥à¤Ç²ù¤·¤¤2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÅçTH¤Ï¡¢½ç°Ì¤ò5°Ì¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ò½ª¤¨¡¢4¾¡4ÇÔ¤Ç5°Ì¤Î¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Ï¡¢3¾¡5ÇÔ¤Ç6°Ì¤ÎVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤È¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£¤³¤Î2Àï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿STINGS°¦ÃÎ¡£Ï¢Æü¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëVCÄ¹Ìî¤Ï¤³¤Î¹õÀ±¤Ç7°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤ÏÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤È¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¤ËÄ©¤ó¤À¡£½ªÈ×¤Î¾¡Éé½ê¤ÇÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿WDÌ¾¸Å²°¤Ï¡¢Î¾¥²ー¥à¤È¤â¤ËÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£GAME1¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎµÜ±º·ò¿Í¤È¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¿åÄ®ÂÙÅÎ¤ÎÄÃÀ¾¹â¹»～Áá°ðÅÄÂç³Ø¥³¥ó¥Ó¡¢GAME2¤Ïº£µ¨¿·²ÃÆþ¤Î³°¹ñÀÒOH¥¨¥¤¥á¥ó¡¦¥Ö¥²¥é¤Ê¤É¤Î³èÌö¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2¾¡6ÇÔ¤Î9°Ì¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Ï¡¢7¾¡1ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ëÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ò¥Ûー¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£Ç´¤ê¶¯¤¤·Ò¤®¤«¤éÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ëÂçºå£Â¤òÁê¼ê¤ËÊ³Æ®¤·¤¿ÆüÅ´ºæBZ¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·ÀÚ¤ì¤º¤Ë2Ï¢ÇÔ¡£°ìÊý¤ÎÂçºå£Â¤ÏÏ¢¾¡¤ò8¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤Ï¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤È¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂÐÀï¤·¡¢2Àï¤È¤â¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¥µ¥ó¥È¥êー¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿OH髙¶¶Íõ¤¬¹¶¼é¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ìー¤òÈäÏª¤·¡¢¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¥µ¥ó¥È¥êー¤Ïº£Àá¤ò½ª¤¨¡¢9Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÂè6Àá¤Ç¤Ï¡¢11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüÅ´ºæBZ vs STINGS°¦ÃÎ¡¢¥µ¥ó¥È¥êー vs VCÄ¹Ìî¡¢Âçºå£Â vs ¹ÅçTH¡¢WDÌ¾¸Å²° vs ¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Î4¥«ー¥É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN Âè5Àá GAME1·ë²Ì
¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ» 0-3 ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå
¡Ê18-25¡¢21-25¡¢21-25¡Ë
VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä 1-3 ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ
¡Ê22-25¡¢23-25¡¢25-23¡¢18-25¡Ë
Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬ 1-3 ¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°
¡Ê23-25¡¢25-21¡¢20-25¡¢19-25¡Ë
¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º 2-3 Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º
¡Ê25-23¡¢27-29¡¢23-25¡¢25-16¡¢10-15¡Ë
ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º 0-3 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó
¡Ê20-25¡¢22-25¡¢25-27¡Ë
¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN Âè5Àá GAME2·ë²Ì
¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ» 0-3 ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå
¡Ê16-25¡¢23-25¡¢20-25¡Ë
VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä 0-3 ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ
¡Ê19-25¡¢16-25¡¢23-25¡Ë
Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬ 0-3 ¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°
¡Ê22-25¡¢18-25¡¢23-25¡Ë
¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º 1-3 Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º
¡Ê24-26¡¢23-25¡¢25-23¡¢19-25¡Ë
ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º 1-3 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó
¡Ê18-25¡¢25-20¡¢17-25¡¢18-25¡Ë