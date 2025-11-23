Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬2´ü¤Ö¤ê3ÅÙÌÜVÃ£À®¡ª±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤Ë¾¡Íø¤·º£Ç¯ÅÙ°ìÈÌ´ýÀï½éÍ¥¾¡¡¿¾´ý¡¦JTÇÕ
¡¡¾´ý¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥×¥í¸ø¼°Àï·è¾¡Àï¤¬11·î23Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤¬±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤Ë114¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2´ü¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð
¡¡Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙºÇ½é¤Î´ýÀïÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤òÀï¤Ã¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¡£¤¹¤Ç¤Ë2026Ç¯1·î³«Ëë¤Î²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ç¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¾¼Ô¤È¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î¾´ý³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥«¡¼¥É¤ËÂçÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢¿¶¤ê¶ð¤Ç±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÀè¼êÈÖ¤Ë·èÄê¡£¸å¼ê´çÌÚ¤«¤é±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬»Å³Ý¤±¡¢¸ß¤¤¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¹âÆñÅÙ¤Î¾´ý¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï°ÕÍßÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ£°æÎµ²¦¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¡£Àè¼ê¤Î¹¶¤á¤òÀÚ¤é¤¹¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤ò¸«¤»¡¢Àè¼ê¤òÀ©°µ¡£Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬È×ÀÐ¤Î»Ø¤·²ó¤·¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¹¶¼é¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÆñ²ò¤Ê°ì¶É¤ò²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¿¹Æâ½ÓÇ·¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤Ï¡¢¡Ö±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ï¹¥Ä´¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Î¼õ¤±¡¢¤·¤Î¤®¤¬¾å¼ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿ØÃÏ¤ò¾å¼ê¤¯½¤Á¶¤·¤ÆÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬¾å¼ê¤¯»Ø¤·¤¿¾´ý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶Ì¤¬Çö¤¯¤ÆÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«µÞ½ê¤òÆÍ¤«¤ì¤º¤Ë»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡ÖÂÐ´çÌÚ¤Î¾´ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¶¤áÊý¤ÎÇ§¼±¤¬¤Ê¤¯·Ú¤¤¹¶¤á¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È°ì¶É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï2´ü¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎJTÇÕÀ©ÇÆ¡£°ìÈÌ´ýÀï¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ½é¡¢ÄÌ»»12²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Î31¾¡¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î11¾¡¤Ë¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë³«Ëë¤¹¤ë²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÀï¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤Î¤«¡¢Åßµ¨¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ëÎ¾¼Ô¤ÎÀï¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡JT¥×¥í¸ø¼°Àï¤ÏÁ°Ç¯ÇÆ¼Ô¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤«¤é12¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¥È¥Ã¥×´ý»Î¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ10Ê¬¡¢ÀÚ¤ì¤¿¤é1¼ê30ÉÃÌ¤Ëþ¡¢³Æ5Ê¬¤Î¹ÍÎ¸»þ´Ö¡£
