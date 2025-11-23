°ÂÀÄ¶Ó¡¢²ÖÆ»±ü¤ÇÉÕ¤±¿Í¤¬¹æµã¡Ä¼«¤é¤â¡È¤â¤é¤¤µã¤¡É¡ÖÉÕ¤±¿Íµã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Á¤ã¤¦¡×´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ23Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÖÆ»±ü¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤ÈÉÕ¤±¿Í¤Î´¶Æ°¸÷·Ê
¡¡´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬3ÇÔÆ±»Î¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤â·âÇË¤·¡¢ËëÆâ½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¤¬»òÇÕ¤òÊú¤¯¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤Î²÷µó¡£21ºÐ¤Î¡ÈÄ¶¿·À±¡É¤¬Àï²Ò¤Î¸Î¶¿¤«¤éÍèÆü¤·¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯È¾¤Ç±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ä¾¸å¡¢²ÖÆ»¤ò°ú¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÉÕ¤±¿Í¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Ï¥°¡£ÎÞ¤Ç¤°¤·¤ã¤°¤·¤ã¤Î´é¤ò¤·¤¿ÉÕ¤±¿Í¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡¢¸ß¤¤¤ËÌÜ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é»ÙÅÙÉô²°¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¼Â¶·¤ÎÆ£°æ¹¯À¸¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢²ÖÆ»¤Î±ü¡¢Êú¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢ÇØÃæ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Î²ÖÅÄ¸×¾å»á¤â¡ÖÉÕ¤±¿Í¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ£°æ¥¢¥Ê¤Ï¼èÁÈ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Öº£Æü¤â°ÂÀÄ¶Ó¡¢¥¢¥´¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤¹¤È¡¢²ÖÅÄ»á¤Ï¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢²£¹Ë¤ÎÃÏ°Ì¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¨¤²¤º¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Ë¾ºÎ¶¤â¡£¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤¤¤¤¼èÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£Æó¿Í¤È¤â¡×¤È·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡²ÖÆ»±ü¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿´¿´î¤Î½Ö´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÎÞ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡ÖÉÕ¤±¿Íµã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤¾¡Éé¡¢¤¤¤¤¸÷·Ê¡×¡Ö¤Þ¤¿ÁêËÐ¿Íµ¤¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤À¡×¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¤âÉÕ¤±¿Í¤µ¤ó¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë