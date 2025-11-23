¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡Û£³ÆüÌÜ£µ£Ò¤Ç£³Äú¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¡£³Ï¢Ê£¤Ê¤ÉÉÔÀ®Î©¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤Î£¸£³¡¦£¶¡ó¤¬ÊÖ´Ô
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Ç£²£³Æü¡¢£³Äú¤Ë¤è¤ë½¸ÃÄ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡Ê£Æ¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£²£°£²£µ¥Þ¥¯¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤Î£³ÆüÌÜ£µ£Ò¤Ç£³¹æÄú¡¦°æ¾å·Å¿Í¡ÊÊ¡²¬¡á£²£·¡Ë¡¢£´¹æÄú¡¦¿·½Ð¹À»Ê¡ÊÂçºå¡á£´£²¡Ë¡¢£µ¹æÄú¡¦ÂçÄÍ¹ÀÆó¡ÊÀÅ²¬¡á£µ£´¡Ë¤¬¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Þ£°£±¤Î£Æ¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¡¢¾ÞÅµ½ü³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤ÎÍî¹çÄ¾»Ò¤¬ÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¤Æ£±Ãå¡£¥¤¥ó¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿»°±ºÍÎ¼¡Ï¯¤¬£²Ãå¡¢£¶¹æÄú¤ÎÄáËÜ¿òÊ¸¤¬£³Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¯ÇäÅÒ¼°¤Ç¤Ï³ÈÏ¢Ê£¤È£³Ï¢Ê£¤¬ÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤ê¡¢ÁíÇä¤ê¾å¤²£¶£²£¹£·Ëü£²£·£°£°±ß¤Î¤¦¤Á¡¢£¸£³¡¦£¶¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë£µ£²£¶£µËü£²£µ£°£°±ß¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¡£