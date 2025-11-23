¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡×¾å¸¶¼Â¶ë¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤È¡Ö·¯¤ËÆÏ¤±¡×¤«¤é15Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¡ÖÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡×¸½¾ì¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥È¡¼¥¯¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û½÷Í¥¤Î¾å¸¶¼Â¶ë¡Ê¤¦¤¨¤Ï¤é¡¦¤ß¤¯¡¿27¡Ë¤¬¡¢¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡×¡ÊWOWOW¤Ë¤Æ11·î23Æü¡ÁËè½µÆüÍË¸á¸å10»þÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡¿Á´5ÏÃ¢¨Âè1ÏÃÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¤Ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¡¦ÍÎ»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾å¸¶¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ìòºî¤ê¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤ä15Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Â¿Éô¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢É×¤«¤é¤Î¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÎÈï³²¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¤¬¡¢»ÖÂ¼¾¼¹¾¡Ê»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ë¤ÈÏ©»Ò¡ÊÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¾×·â¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¡£¡Ö¹¾¥ÎÅç¤Î¤È¤¢¤ë²È¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯½÷À¤¿¤Á¡×¤È¡Ö´Û»³¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¤òÁÜºº¤¹¤ë·º»ö¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¸òºø¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¾å¸¶¤Ï¡¢ºÇÇ¯¾¯¤À¤¬ÆàÈþ¡Ê¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ë¤Î¼¡¤ËÆþµïÎò¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Ï¥¥Ï¥¤È¤·¤¿À³Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ç¸µµ¤°õ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÎÍÎ»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ ¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å¸¶¡§ÆÃÊÌ¤Ê¤´±ï¤«¤é·Ò¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñÀ¤Î¤¢¤ë¡¢°ÕµÁ¤äÄ©Àï¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤È½ä¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ»ä¼«¿È¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚÊý¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏËèÆüÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ËÜºî¤Ï¡¢¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÎÈï³²¤Ë¶ì¤·¤à½÷À¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºîÉÊ¤äÌò¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©Ìòºî¤ê¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å¸¶¡§DV¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»ý¤Ä²áµî¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£»ÖÂ¼²È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ê¥Õ¤È»¨ÃÌ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ËÜÅö¤ËÌû²÷¤Ê¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÀèÇÚÊý¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÍÎ»Ò¤â¤ï¤¿¤·¤âºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÖÂ¼²ÈÆþµï2Ç¯ÌÜ¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¼ç±é¤ÎÂ¿Éô¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¾å¸¶¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ë±Ç²è¡Ö·¯¤ËÆÏ¤±¡×°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾å¸¶¡§Åö»þÂ¿Éô¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥éÁ°¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ1Æü¤À¤±¸½¾ì¤Ç¤¹¤ì°ã¤¦Æü¤¬¤¢¤ê¡¢ÂæËÜ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¼¡¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬15Ç¯¸å¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÅöÆü¤À¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿Éô¤µ¤ó¤¬Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Ä«¤«¤éÏÂ¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤«¤éÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È°Õ¼±¤¬Íî¤Ã¤³¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¡¢¡Ö²æ¤ËÊÖ¤é¤Ê¤¤¡ªº£Æü¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥á¸ý¤ò»È¤¦¥·¡¼¥ó¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ë·É¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ Åö»þ¾å¸¶¤µ¤ó¤Ï12ºÐ¤Ç¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿Éô¤µ¤ó¤«¤é²¿¤«¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾å¸¶¡§¸½¾ì¤¬¤È¤Æ¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿Éô¤µ¤ó¤Ë¸Â¤é¤ºÀèÇÚÊý¤È¤Î»¨ÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¨¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âìÔÂô¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»Ñ¤ÇÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚÊý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å¸¶¡§¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ¤¦¤Þ¤¯¾º²Ú¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£½½Âå¤Îº¢¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¸å¤í»Ñ¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ÏÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ëÆü¡¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦Ãæ¤Ç»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼ºÇÔ¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤¹¤ê½ý¤Î¼£Ìþ¤Î»þ´Ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤«¤éÆ¨¤²¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤¦µ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÂçÂÎ¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¤³¤ï¤Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÅò¤Ë½ÅÎÏ¤òÍÂ¤±¤¿¤ê¡¢¿Í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¾å¸¶¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å¸¶¡§Êú¤¤¤¿Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÌ´¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
1998Ç¯11·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2007Ç¯¡¢NHK¡¦E¥Æ¥ì¡Ö¥·¥ã¥¡¼¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡¢2010Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö·¯¤ËÆÏ¤±¡×¤ÇÂ¿Éô±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹õ¾ÂÁÖ»Ò¤Î¾¯½÷´ü¤ò±é¤¸¡¢½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡ÖÍè¤ë¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¡ÊNetflix¡¿2019Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ÖÍ¾Ì¿10Ç¯¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ÖÎ®Ï²¤Î·î¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¡ÊPrime Video¡¿2025Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¡ÊNetflix¡¿2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¾å¸¶¼Â¶ë¡¢Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
