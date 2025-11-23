ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Ì¼¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¼êºî¤ê¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥°ÈäÏª¡ÖÇä¤êÊª¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×È¿¶ÁÁê¼¡¤°
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬11·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Ëºî¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¼Ô¤Î¡ÈÊÔ¤ßÊª¥Ö¡¼¥à¡É ¹âÈª½¼´õ¡¦¤á¤ë¤ë¤é·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥É¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉºîÉÊ¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿ËÌÀî¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÍÎÉþ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬¡Ø¹õ¤¤¼êÄó¤²¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡×¤ÈÌ¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¹õ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯À¸ÃÏ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤ÉÛ¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿¥®¥ã¥¶¡¼¤ËºÆ¤ÓÄ©Àï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥®¥ã¥¶¡¼¥Õ¥ê¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê åºÎï¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´°À®¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇä¤êÊª¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥×¥íÊÂ¤ß¤ÎÏÓÁ°¡×¡Ö¿·ºî¤âÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÀî¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BREAKERZ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤È2016Ç¯1·î11Æü¤Ë·ëº§¡£2020Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢2024Ç¯1·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

¢¡ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Ì¼¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¸ø³«
¢¡ËÌÀî·Ê»Ò¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¤ËÈ¿¶Á
