BALLISTIK BOYZ¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡ÖÅÁÀâ¤òºî¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
LDH¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎBALLISTIK¡¡BOYZ¤¬23Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡ÖBALLISTIK¡¡BOYZ¡¡ARENA¡¡LIVE¡¡2025¡ÈIMPACT¡É¡ÁFINAL¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡ÖIMPACT¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢6·î¤ËÊ¼¸Ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ç¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£7·î¤«¤é¤Ï¹ñÆâ10ÅÔ»Ô¤ÈÂæÏÑ¡¢¥¿¥¤¡¢Ãæ¹ñ¤Ç½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç2Æü´Ö¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¤Ç¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¾¾°æÍø¼ù¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤Î²ñ¾ì¤ÇÅÁÀâ¤òºî¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ª¤ê¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ÖAnimal¡×¡ÖPASION¡×¤ä½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖWinter¡¡Glow¡×¤Ê¤ÉÁ´30¶Ê¤òÈäÏª¡£¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇLDH½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ã±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤À¤È¤¤¤¤¡¢7¿Í¤Î²ÎÀ¼¤ä¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¶Ê¡ÖPASION¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌµ¸Â¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·Â³¤±¤ë¡ÈÌµ¸ÂPASION¡É¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï´ÑÍ÷¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿EXILE¡¡AKIRA¡Ê44¡Ë¤ÈTHE¡¡RAMPAGE¿Ø¡Ê31¡ËÄ¹Ã«Àî¿µ¡Ê27¡Ë»³ËÜ¾´¸ã¡Ê30¡Ë¤«¤é¡Ö¥¢¥«¥ó¥¢¥«¥ó¡£²¶¤é¤âÈô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤ÈµÒÀÊ¤«¤é¤¢¤ª¤é¤ì¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¥ë¡¼¥×¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
½é¤º¤¯¤á¤Î1Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¡¢º½ÅÄ¾¹¨¡Ê25¡Ë¤Ï¡ÖÂè2¾Ï¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£ÆüüâÎµÂÀ¡Ê29¡Ë¤Ï¡ÖÂè2¾Ï¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¡£´üÂÔ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤é¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¿ÀèÇÚÊý¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤·¡¢¤Û¤É±ó¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè2¾Ï¤ÏÀèÇÚÊý¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¾¾°æ¤Ï¡ÖLDH¤ÏÍèÇ¯¡ØPERFECT¡¡YEAR¡Ù¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢EXILE¡¡TRIBE¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û