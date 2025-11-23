¡Ö¥¢¥¦¥¿ー¤Þ¤ÀÇã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ø¡ª¡ÚZARA¡Û1Ëç¤Ç2ÄÌ¤ê³Ú¤·¤á¤ë♡¡ÖºÇ¶¯¥¢¥¦¥¿ー¡×
ÅßËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ëº£¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¥¢¥¦¥¿ー¤ò¿·Ä´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥¢¥¦¥¿ー¡×¤ò¥ê¥³¥á¥ó¥É¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¤ä¥¹¥¨ー¥ÉÄ´ÁÇºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ã¥Á¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢1Ëç¤Ç2ÄÌ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¦¥¿ー¤ò¸·Áª¡£¥È¥ì¥ó¥É¤È¼ÂÍÑÀ¤ÎÎ¾Î©¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ê¡¢Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦°ìÃå¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¤â¤³¤â¤³ ¡ß ¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¨ー¥É¤Ç¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥àー¥É¤ò
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\13,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
µ¯ÌÓ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥·ー¥×¥¹¥¥ó¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¨ー¥É¤Î¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤ÈÃ»¤á¾æ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÃåËÄ¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¤¹¤Ã¤¤êÃå¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ùー¥¸¥å¥Èー¥ó¤ÎÇÛ¿§¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤È²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹ ¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\13,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¨ー¥É¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìÃå¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥Ú¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Ä¤Ä¡¢¾®´é¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ã»¤á¾æ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤·¤Æ¡¢¥Ü¥È¥à¤òÁª¤Ð¤º¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥àー¥É¤Î¤¢¤ëÅß¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤¹¤ë¡¢¼çÌòµé¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤³¤â¤³ÁÇºà¤Ç¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÃÏÌ£¸«¤¨¤ò²óÈò¡ª
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\15,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¨ー¥É¤È¥Õ¥§¥¤¥¯¥·ー¥×¥¹¥¥ó¤Î°ÛÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÃå¡£´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈÃ»¤á¾æ¤¬½Å¤¿¤¯¸«¤»¤º¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Ü¥È¥à¤È¤â¹¥ÁêÀ¤Ë·è¤Þ¤ê¤½¤¦¡£¶ß¤òÀÞ¤ì¤Ð¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡¢Î©¤Æ¤ì¤Ð¤Û¤ó¤Î¤ê¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢µ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¤ÇÂ¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë ¥À¥Ö¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹ ¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¥³ー¥È¡×\19,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー ¡ß ¥¹¥¨ー¥ÉÄ´ÁÇºà¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥³ー¥È¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ä¿¼¤á¤ÎV³«¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È°ì¤Ä¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ê°õ¾Ý¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½À¤é¤«¤Ê¥ß¥ó¥¯¥«¥éー¤¬È©¤Ê¤¸¤ß¤è¤¯¡¢¤µ¤é¤Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤ò¥°¥Ã¤È³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Sara.K