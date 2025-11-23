²¦µ£»á¡ÖÆüËÜ¤ÏÁáµÞ¤Ë¸í¤ê¤òÈ¿¾Ê¤·²þ¤á¤è¡×
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥É¥¥¥·¥ã¥ó¥Ù11·î23Æü¡Û¥¥ë¥®¥¹¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó3¥«¹ñ¤ò19¡Á22Æü¤ËË¬Ìä¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£¡Ê¤ª¤¦¡¦¤¡Ë¶¦»ºÅÞÃæ±ûÀ¯¼£¶É°Ñ°÷¡¦³°¸òÉôÄ¹¤Ï¡¢Ë¬Ìä½ªÎ»¸å¤Ë±þ¤¸¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤Ë´Ø¤·¡¢ÁáµÞ¤Ë¸í¤ê¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢²þ¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡²¦»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¸í¤Ã¤¿Æ»¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤¬ÆÈÃÇÀì¹Ô¤·¤Æ¸í¤ê¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤é¡¢ÀµµÁ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤È¿ÍÌ±¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÎò»ËÅªºá¹Ô¤ò²þ¤á¤ÆÀ¶»»¤¹¤ë¸¢Íø¤ÈÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÉü³è¤òÃÇ¸ÇÁË»ß¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£