¡Ø°ñ¾ë¸©¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤Ç¡Ù¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿·ë²Ì¢ª¥ê¥×¥é¥¤¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¡Ä¤¿¤Ã¤¿¿ô»þ´Ö¤ÇÆüËÜÃÏ¿Þ¤¬Ç¤ÇËä¤Þ¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡Ù¤¬ÏÃÂê
2,000Ëü°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢10Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ç¤Î»Ñ¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤¿Ç»ô¤¤¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÇ¼¤á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡Ö¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Ç¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¾¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²èÁü¤¬½¸¤Þ¤ê´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¸©¤Ë¸«¤¨¤ë¡©
X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¤¤¨¤â¤ê¡×¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¥¥¸¥È¥éÇ¤Î¡Ö¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¤È¤¢¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î·Á¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î»Ñ¡£¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¹Ôµ·¤è¤¯ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡©
¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÎ¾¼ê¡¦Î¾Â¤ò¤¤ì¤¤¤ËÂ·¤¨¡¢Á°¤Ë¿¤Ð¤·¤¿µÓ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ýー¥º¤ò²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢´°Á´¤Ë¡Ø°ñ¾ë¸©¡Ù¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÂ¤Î·ä´Ö¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö²â¥ö±º¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡Ø°ñ¾ë¸©¡Ù¤¹¤®¤¿¤½¤¦¡£
Åê¹Æ¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á³È»¶¤µ¤ì¡Ä¡©
¤è¤Û¤É¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø°ñ¾ë¸©¡Ù¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢Åê¹Æ¤Ï¤¹¤°¤ËÇ»ô¤¤¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤¦¤Á¤ÎÇ¤Ï¡û¡û¸©¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿Ç»ô¤¤¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤éÂ³¡¹¤È²èÁü¤¬¥ê¥×¥é¥¤¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¨¤â¤ê¡×¤µ¤ó¤Ï¥ê¥×¥é¥¤¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë·Á¤Çµö²Ä¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÃÏ¿Þ¤ËÇ¤Î²èÁü¤ò¤¢¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¤¿¤Ã¤¿¿ô»þ´Ö¤ÇËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¡ØÇ¡Ù¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ê¥×¥é¥¤¤¬Â³¤Âè2ÃÆ¤â
¡Ö¤¤¤¨¤â¤ê¡×¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢1¤Ä¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤¤¤¨¤â¤ê¡×¤µ¤ó¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡ØÇ¡Ù¤Ë¤è¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÊç½¸¤·¡¢ÆüËÜÎóÅç¤òºîÀ®¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç¤¿¤Á¤Î²èÁü¤òÆüËÜÎóÅç¤Ë¤Ï¤á¤³¤àÊÔ½¸¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç»ô¤¤¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×¤ËSNS¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤ª¤¦¤Á¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤´ñÀ×¤òµ¯¤³¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´°À®¤·¤¿¡ØÇ¤Ë¤è¤ëÆüËÜÎóÅç¡Ù¤ò¸«¤¿XÌ±¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ë¤ã¤Û¤óÎóÅç´°À®¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Öº£ÅÙ¤ÏÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¤Ç¤¹¤«¡£¡£¡©¡×¤È¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò´õË¾¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¤¤¨¤â¤ê¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¼«Í³¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤·¤¿Êë¤é¤·¤Ö¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¥¥¸Çò¤Î¥¯ー¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥åー¥È¤Ê»Ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¤¤¨¤â¤ê¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Ç¦Ìî¤¢¤Þ¤Í
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£